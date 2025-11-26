El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Reuters

El servicio de Inmigración detiene a una pariente de la portavoz de la Casa Blanca

La madre del sobrino de Karoline Leavitt, que es brasileña y llegó a EE UU de niña, se encuentra ahora a la espera de ser deportada

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

La política migratoria implantada por Donald Trump se ha anotado una víctima inesperada para el presidente de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control ... de Aduanas (ICE) detuvo el 12 de noviembre a la ciudadana brasileña Bruna Caroline Ferreira, que está ahora recluida en un centro de Luisiana a la espera de ser deportada. La lista de personas arrestadas es larga, pero en este caso se trata de la madre del sobrino de Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca y una de las personas más próximas a Trump. Según fuentes oficiales, el sobrino de Leavitt ha vivido siempre en New Hampshire con el hermano de la portavoz, Michael Leavitt, y nunca ha residido con Ferreira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  2. 2

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  5. 5 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  10. 10 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El servicio de Inmigración detiene a una pariente de la portavoz de la Casa Blanca

El servicio de Inmigración detiene a una pariente de la portavoz de la Casa Blanca