¿Puede ganar Trump el Nobel de la Paz?

El número de enfrentamientos armados nunca ha sido tan alto como en 2024 desde que la Universidad Uppsala puso en marcha en 1946 su base de datos de conflictos mundiales

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:08

Una cosa es casi segura con el Premio Nobel de la Paz de este año: Donald Trump no lo ganará, por más que lo desee. ... Pero entonces, ¿quién se lo llevará? El Comité Noruego del Nobel despejará la duda cuando anuncie al ganador el viernes en Oslo.

