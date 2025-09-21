El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

Miles de personas hacen cola durante horas para asistir al funeral casi 'de estado' de Charlie Kirk

El acto se ha convertido en una ceremonia multitudinaria en las que van a participar Trump y buena parte de su gobierno

H. Rodríguez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:59

Casi un funeral de estado. En eso se ha convertido el acto para despedir a Charlie Kirk, líder juvenil MAGA y aliado de Donald Trump ... Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, en el estadio de fútbol americano de los Arizona Cardinals, en Glendale, (Phoenix-Arizona). Con el grueso del evento aún por comenzar, las horas previas se han convertido en un peregrinar de cientos de miles de personas que han hecho cola durante horas desde la madrugada. Está previsto que intervenga el mismísimo presidente norteamericano, que estará acompañado por los más destacados líderes de su Gobierno.

