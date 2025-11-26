El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija
Joseph y Rose Kennedy con sus hijos Patricia, Edward, Kathleen, Eunice, Rosemary, John, Jeanne y Robert en 1934. AFP

La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales

La joven nieta de JFK anunciaba hace unos días que padece un cáncer terminal, un nuevo golpe para un clan que parece perseguido por la tragedia

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

La familia Kennedy parece vivir bajo una sombra perpetua: ninguna de sus generaciones ha logrado escapar de padecer una tragedia. La más reciente es la ... de Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien anunció la semana pasada que, a sus 35 años, enfrenta un cáncer incurable. Según los especialistas, la agresiva leucemia que padece podría arrebatarle la vida en menos de un año. La noticia llegó en un momento que justamente debía ser de felicidad y plenitud para ella y su pareja: acababan de recibir a su segundo hijo. «Lo primero que pensé fue que mis niños, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían», confesó Schlossberg.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  2. 2 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales

La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales