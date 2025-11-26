La maldición de la familia Kennedy: lobotomías, asesinatos y accidentes fatales

La familia Kennedy parece vivir bajo una sombra perpetua: ninguna de sus generaciones ha logrado escapar de padecer una tragedia. La más reciente es la ... de Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien anunció la semana pasada que, a sus 35 años, enfrenta un cáncer incurable. Según los especialistas, la agresiva leucemia que padece podría arrebatarle la vida en menos de un año. La noticia llegó en un momento que justamente debía ser de felicidad y plenitud para ella y su pareja: acababan de recibir a su segundo hijo. «Lo primero que pensé fue que mis niños, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían», confesó Schlossberg.

Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, had just given birth when she was diagnosed with a rare form of leukemia. She writes about her fear of adding another tragedy to her family’s life. https://t.co/GR1vSZYmsW pic.twitter.com/NdTNuS0Acl — The New Yorker (@NewYorker) November 23, 2025

Este nuevo golpe vuelve a sacudir al poderoso linaje que parece marcado por la desgracia incluso antes del asesinato de JFK en Dallas, cuando era presidente. El apellido ha regresado recientemente al Gobierno estadounidense con Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud bajo el mando de Donald Trump. La dinastía que brilló en los años 60 continúa vinculada al poder a pesar de las múltiples tragedias que la han azotado a lo largo de los años.

La familia formada por Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald surgió con una ambición clara: forjar flagrantes figuras capaces de ocupar espacios de poder en Estados Unidos. Sus nueve hijos crecieron bajo el foco público y fueron educados para proyectar carisma, ocultar sus defectos y aspirar siempre a la grandeza. Sin embargo, a los éxitos también se le sumaron las desgracias, que marcaron de igual modo su historia.

Una hermana en la sombra

La primera tragedia llegó con Rosemary, la hija mayor. Un error durante el parto le provocó una leve discapacidad intelectual que sus padres intentaron disimular durante décadas. Con 23 años, la joven comenzó a forjar su propia personalidad y a recibir más atención de la que sus progenitores consideraban apropiada. Sin la capacidad o el interés de inhibir sus impulsos sexuales, la preocupación de un posible escándalo que manchara su apellido aumentaba cada día y el padre decidió someterla a una lobotomía. El procedimiento tuvo consecuencias devastadoras y la dejó con las capacidades mentales de un niño de 5 años. Sin poder hablar ni caminar, fue internada en un centro privado y prácticamente borrada de la vida familiar.

Joseph y Rose Kennedy con sus hijos Kathleen, Edward, Patricia, Jean y Robert en 1938. AFP

Tres años después la muerte en vida de su hija mayor se produjo el fallecimiento del primogénito varón. Joe Jr. Kennedy, a sus 29 años y con todas las esperanzas de su padre sobre él, murió en combate sin haber siquiera pisado el ámbito político. Participaba como piloto en una operación secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph esperaba que su hijo regresara como héroe y futuro candidato a la Casa Blanca. JFK nunca fue el presidente que su familia tenía en mente, pero esto ayudó a que su personalidad se formara de un modo más libre.

Otro duro golpe fue el de su hermana Kathleen, 'Kick', quien también perdió la vida en un accidente de avioneta. Se casó con el marqués de Harrington, que murió en combate solo cuatro meses después de la boda. Tras su enviudamiento, la joven se enamoró del conde de Fitzwilliam y este abandonó a su esposa para contraer matrimonio con 'Kick'. Los prometidos se dirigían a pasar unas vacaciones en el sur de Francia, cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló. Ambos fallecieron en el acto. Su madre, que como católica nunca aprobó ni su primer matrimonio con un protestante ni el segundo por no creer en el divorcio, aseguró que la muerte les llegó «como un castigo de Dios».

El dolor también alcanzó a la mujer del presidente, Jacqueline Kennedy. Antes de enfrentar los escándalos sexuales de su marido –uno de los rumores más extendidos le vinculaba con Marilyn Monroe–, tuvo que lidiar con varias tragedias en la intimidad. Jackie sufrió en soledad dos difíciles abortos y la pérdida de su tercer hijo a las pocas horas de nacer. Además, la ausencia de JFK, siempre centrado en su carrera política, fue palpable durante sus embarazos y en dos de los partos, donde él nunca estuvo a su lado.

Fue más tarde, en 1963, cuando recibió el golpe más duro. Su marido fue asesinado ante sus ojos mientras ambos lucían la mejor de sus sonrisas y saludaban a la multitud de Dallas. El atentado que acabó con la vida del presidente impactó al mundo y consolidó el mito trágico del apellido. Décadas después, en 1999, su hijo John F. Kennedy Jr. perdió la vida a sus 38 años en un accidente aéreo, junto a su esposa y su cuñada, alimentando la sensación de una fatalidad perpetua.

Homicidio sin consecuencias

El hermano del presidente corrió la misma suerte que JFK. Robert Kennedy, mano derecha durante su mandato y referente del movimiento por los derechos civiles, tomó el relevo familiar tras el asesinato de John. Pero sin llegar a la Casa Blanca, murió acuchillado durante su campaña en 1968. El funeral de quien ejerció como fiscal general fue algo menos multitudinario, pero igual de solemne que el de su hermano.

El menor de los Kennedy, Edward, protagonizó otro episodio oscuro. En 1969, el coche que conducía cayó al agua y, aunque él sobrevivió, no lo hizo la mujer que lo acompañaba. Fue condenado a dos meses de prisión que nunca cumplió.

La supuesta maldición continúa medio siglo después y, más recientemente, en 2019, una de las nietas de Robert falleció con solo 22 años por sobredosis. Esta semana, el anuncio de la leucemia terminal de Tatiana Schlossberg vuelve a recordar que los Kennedy, pese a su éxito político y social, han estado marcados por la tragedia desde sus inicios.