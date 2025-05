Kamala Harris reaparece por sorpresa en la Gala Met

Kamala Harris empieza a romper el aislamiento que se impuso hace casi medio año tras su derrota electoral ante Donald Trump. Si el pasado miércoles ... reapareció en público por primera vez después de los comicios en una gala en su California natal para alertar de que Estados Unidos está al borde de una crisis constitucional con el republicano en el Despacho Oval, este lunes la excandidata demócrata a la Casa Blanca hizo lo propio en la Gala Met, por el Metropolitan Museum de Nueva York que la acoge.

La exclusiva fiesta, con esta 77ª edición dedicada a la elegancia de los «dandis negros», una excusa para esta ya tradicional demostración de lujo y extravagancia que se celebra en Manhattan cada primer lunes de mayo, ha recibido elogios por recuperar un tono más elegante que el de años pasados. La cita ha reunido a famosos de muchos ámbitos como Rihanna, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Shakira, Madonna, Dua Lipa, Miley Cirus, Bad Bunny, Zendaya, Anne Hathaway, Nicole Kidman, Jon Kortajarena...

Kamala Harris stuns at the Met Gala. pic.twitter.com/aHtwmu9Xss — Democrats (@TheDemocrats) May 6, 2025

Pero entre esta constelación de estrellas, los focos se los ha terminado llevando la exvicepresidenta, la gran sorpresa de la noche. El nombre de Harris no figuraba en la lista de invitados publicada de antemano y tampoco desfiló por la alfombra roja, que esta vez era azul, manteniendo el perfil bajo del que ha hecho gala desde el pasado 5 de noviembre. La demócrata hizo su debut sin alardes, con un fino vestido ochentero, bicolor negro y blanco y con cuello halter.

Y con un claro mensaje, para el que no tuvo que hacer declaraciones: «He vuelto». El escenario era el propicio para su debut en la Gala Met, que con la exaltación del hombre negro y su elegancia llega en un escenario político en el que el Gobierno de Donald Trump persigue a todo aquello y aquellos que apuestan por la diversidad, la equidad y la inclusión. Precisamente cinco días antes la número dos de Joe Biden había advertido que los «pesos y contrapesos» que sostienen a la democracia estadounidense han «empezado a ceder». Asimismo, aseguró que los «pesos y contrapesos» que sostienen a la democracia estadounidense han «empezado a ceder» bajo el mando del republicano.

Ampliar Harris el pasado miércoles en California en su reaparición pública tras su derrota electoral contra Trump. Reuters

Trump, vetado

El magnate, que durante décadas fue un habitual de este exclusivo evento en el que incluso llegó a pedir matrimonio a Melania, ahora está vetado por la organización. La decisión viene directamente de la poderosa Anna Wintour, editora jefe de la revista 'Vogue' y encargada de la lista de invitados. Desde hace algunos años el ahora presidente ha desaparecido de la alfombra azul.

Ampliar Melania y Donald Trump en la Gala Met de 2011. EFE

Durante una entrevista en 2017 en el programa «The Late Late Show with James Corden», el presentador preguntó a Wintour: «¿A quién nunca invitarías a la Gala Met?». Su respuesta fue: «Donald Trump». El mandatario no ha pisado los famosos escalones del museo neoyorkino desde 2012. Los motivos de este veto tienen que ver tanto con posturas políticas como a la imagen pública que quieren transmitir al público, coherentes con el enfoque inclusivo y diverso que defienden. La Gala Met no se limita a celebrar la moda, sino también promueve un compromiso con ideales que chocan con la agenda política del presidente.

El republicano no es la única figura que ha sido apartada de la cita. Su propia hija Ivanka, Tim Gunn y la actriz Lili Reinhart también han recibido el «veto» del evento por diversos. En el caso de Gunn por hacer comentarios desafortunados sobre Wintour. Reinhart, por su parte, criticó la dieta de Kim Kardashian en la edición de 2022.

75.000 dólares por invitado

La noche sirvió para recaudar 31 millones de dólares en beneficio del Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. La suma de dinero proviene de las más de cuatrocientos asistentes que abonaron 75.000 dólares cada uno por su invitación. Aunque el dinero no todo lo puede y entrar en la lista de invitados a este exclusivo evento depende de Anna Wintour.

Aunque se trata de uno de los eventos de moda más esperados por las celebridades, también guarda secretos, entre ellos, lo que pasa después de que las puertas se cierran. Y es que los asistentes no pueden compartir nada en redes sociales lo que ocurre al interior. Wintour se ha encargado de supervisar cada detalle de la gala desde 1995, por lo que los invitados, la comida y el vestuario nunca son elegidos al azar. Pero una vez los famosos terminan de desfilar por la alfombra en la escalinata del Met y se cierran las puertas, nada se sabe.