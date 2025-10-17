El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump convertido en uno de sus mayores críticos, se ha declarado inocente de los cargos federales ... de gestión imprudente de información clasificada en violación de la Ley de Espionaje, en un tribunal federal en Maryland el viernes. La acusación del Departamento de Justicia contra Bolton incluye 18 cargos de transmitir y retener información altamente sensible, al utilizar su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería para compartir más de 1.000 páginas de notas diarias sobre sus actividades cotidianas como consejero del presidente de EE UU en 2018 y 2019.

Según la imputación federal, las notas de Bolton incluían información de defensa nacional, como detalles clasificados, y en otros casos ultrasecretos, que fueron enviados a dos miembros de la familia que no contaban con autorización de seguridad. El juez que presidió la comparecencia autorizó dejar a Bolton en libertad bajo dos condiciones: la entrega de su pasaporte a su abogado y la limitación de viaje al territorio nacional continental.

La acusación contra Bolotn es el tercer caso en las últimas semanas en que el Departamento de Justicia presenta cargos penales contra individuos críticos de Trump. Bolton, funcionario gubernamental de carrera y ex embajador de Naciones Unidas, contaba con una autorización de seguridad de alto nivel. El consejero dejó la Casa Blanca durante la primera Administración Trump en términos poco amigables.

El acusado declaró que defenderá su «conducta legal» ante los tribunales y expondrá «el abuso de poder» contra él, declarándose víctima de la campaña de represalias de Trump contra sus supuestos enemigos, por medio de la instrumentalización del Departamento de Justicia. La investigación penal sobre Bolton surgió durante la Administración Biden después de que ciertos indicios de gestión imprudente crearan preocupación entre la comunidad de Inteligencia. Aunque no llegó a presentar cargos, el Departamento de Justicia identificó «factores acumulativos» que incluirían gestión inapropiada intencionada de información clasificada, significativas cantidades de información clasificada, deslealtad al Estado y obstrucción.

«Cuando mi correo electrónico fue pirateado en 2021, el FBI se enteró completamente. En cuatro años de la Administración anterior, después de las revisiones, nunca se presentaron cargos», dijo Bolton en un comunicado. El exasesor de seguridad nacional comparó con el estalinismo la campaña contra él: «Después vino Trump 2, que encarna lo que una vez dijo el jefe de la Policía secreta de Joseph Stalin: 'Muéstrame al hombre y yo te mostraré el crimen'».

El presidente estadounidense declaró a los periodistas el jueves no estar al tanto de los cargos, pero que Bolton era un «tipo malo». El consejo editorial del 'Wall Street Journal' deliberó sobre el procesamiento al señalar que «oponerse a Donald Trump es un negocio peligroso, pero trabajar para él puede ser igualmente peligroso». El editorial señaló que esa «es la lección de la acusación contra Bolton», afirmando que «hay pocas dudas de que la motivación subyacente de este procesamiento es la retribución». «Si el señor Bolton hubiera elogiado al señor Trump en su libro, se puede decir que seguramente no habría sido acusado», añadió el consejo.