El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
John Bolton, a su llegada este viernes al tribunal de Maryland. Reuters

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

John Bolton, que se ha declarado inocente de los cargos de gestión imprudente de información clasificada, considera que su acusación es una venganza del presidente de EE UU por criticarle

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Comenta

John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump convertido en uno de sus mayores críticos, se ha declarado inocente de los cargos federales ... de gestión imprudente de información clasificada en violación de la Ley de Espionaje, en un tribunal federal en Maryland el viernes. La acusación del Departamento de Justicia contra Bolton incluye 18 cargos de transmitir y retener información altamente sensible, al utilizar su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería para compartir más de 1.000 páginas de notas diarias sobre sus actividades cotidianas como consejero del presidente de EE UU en 2018 y 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  8. 8

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»
  9. 9

    La buena hora de Eder Sarabia
  10. 10 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal