Donald Trump, durante su intervención antes de la cita con Zelenski. Reuters

«España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

El presidente de EE UU vuelve a criticar al Gobierno de Sánchez por no elevar el gasto militar aunque esta vez no habla de «expulsar» al país de la Alianza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Antes de reunirse este viernes en privado con Volodímir Zelenski y a preguntas de los periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado ... de nuevo contra el Gobierno de España por negarse a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB acordado por los miembros de la OTAN en la cumbre de junio. «España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España», manifestó minutos antes de su encuentro bilateral con el mandatario ucraniano. En esta ocasión, el magnate evitó pedir la «expulsión» de España de la Alianza, algo que no está contemplado en las normas internas del organismo.

