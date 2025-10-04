El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

El juez alaba la valentía de las mujeres que han declarado contra él durante el juicio

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Puff Daddy, el rapero más influyente del hip hop de los años 90, seguirá en la cárcel tres años más. Esa ha sido la sentencia ... del juez Arun Subramanian, que le ha condenado a cuatro años de prisión por los delitos de transportar a mujeres para prostituirlas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  7. 7 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  8. 8

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  9. 9

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón
  10. 10

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy