El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Pete Hegseth, Donald Trump y Pam Biondi, este jueves en la rueda de prensa. AFP

La Casa Blanca avisa a los narcos estadounidenses: «Vamos a mataros»

La Fiscalía señala que «hemos sacado de las calles» a 3.200 traficantes en un mes y se han incautado tres millones de dosis de fentanilo

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:18

Comenta

«Los narcotraficantes son terroristas como los del ISIS, también cortan cabezas. Y suponen una amenaza contra la que vamos a luchar hasta acabar con ... ella». Así arrancó este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su rueda de prensa de 'emergencia' para informar sobre los logros de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional que estableció en cada Estado del país nada más regresar a la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  2. 2

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  3. 3 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  4. 4 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  5. 5 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  6. 6

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  7. 7

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  8. 8 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»
  9. 9

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Casa Blanca avisa a los narcos estadounidenses: «Vamos a mataros»

La Casa Blanca avisa a los narcos estadounidenses: «Vamos a mataros»