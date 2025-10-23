EE UU mantiene los ataques a presuntas narcolanchas y anuncia intervenciones por tierra Estas acciones, que suman una treintena de muertos, han destruido desde septiembre ocho embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través de aguas internacionales

H. Rodríguez Jueves, 23 de octubre 2025, 09:30

Estados Unidos ha desarrollado dos nuevos ataques contra presuntas narcolanchas cuando navegaban por aguas del Pacífico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo otra operación, en la que habrían muerto tres personas que se unen a las dos víctimas registrada en otra intervención similar desarrollada horas antes. «Hoy, bajo la dirección del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra -nombre con el que identifica esta Administración al Pentágono- ha desarrollado otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada», declaró Hegseth en una publicación en la red social X, donde alegó que «una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental».

«Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», acusó. «No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades», argumentó el secretario de Defensa, que comparó a los fallecidos en el ataque con Al Qaeda. «No escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga», manifestó después de prometer que «estos ataques continuarán, día tras día».

El anuncio de Hegseth llegó apenas unas horas después de que Trump defendiera los ataques de sus Fuerzas Armadas contra embarcaciones que, supuestamente, transportan drogas hacia el país norteamericano, alegando que «es un problema de seguridad nacional». «Mataron a 300.000 personas el año pasado, con la entrada de drogas», proclamó el magnate republicano, que defendió que esa situación le da a su Gobierno «autoridad legal» para emprender este tipo de ataques. Al hilo, subrayó que el ataque ha ocurrido «en aguas internacionales» y que, si no siguiesen esta estrategia, Estados Unidos «perderá a cientos de miles de personas».

Con todo, pese a que Hegseth haya indicado que los ataques en aguas internacionales continuarán «día tras día», el inquilino de la Casa Blanca aseguró que, en adelante, el tráfico de drogas llegará «un poco más por tierra, porque ya no vienen en barco», debido a que las autoridades estadounidenses «reconocen los barcos casi de inmediato». «Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la popa del barco; no se necesita eso para ir a pescar», apostilló.

«Los atacaremos muy duro cuando lleguen por tierra», declaró en referencia a los narcotraficantes que hipotéticamente intentaran entrar por vía terrestre en Estados Unidos. «No han experimentado eso, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo», señaló Trump.

«Que dejen de enviar drogas»

Sus declaraciones llegan en el marco de un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en el que también han estado tanto Hegseth como el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha redoblado la defensa de la estrategia gubernamental señalando que, «si la gente quiere dejar de ver estallar barcos cargados de drogas, que dejen de enviar drogas a Estados Unidos». «Son personas que viajan por aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con hostilidades en mente, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales», ha descrito el jefe de la diplomacia de Washington en su relato de los hechos, subrayando que los involucrados «van a ser detenidos y eso es lo que está sucediendo».

Estados Unidos ha destruido desde septiembre ocho embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través de aguas internacionales, dejando ya una treintena de víctimas mortales. Además, los dos últimos ataques parecen marcar una expansión de la campaña militar, ya que los anteriores bombardeos tuvieron como objetivo a embarcaciones en el Caribe. Los ataques también han provocado una movilización general en Venezuela, de donde zarparían la mayoría de las narcolanchas, siempre según la versión del Pentágono. El régimen de Nicolás Maduro, considerado cabecilla de un cártel según Estados Unidos, ha retado a Trump a lanzar un ataque contra su territorio.