Bad Bunny: mejor artista latino del siglo XXI y nuevo archienemigo de Trump

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido elegido por la revista Billboard como el mejor artista latino del siglo XXI y actuará en la Super ... Bowl que se celebrará el 8 de febrero en California, según informó la Liga Nacional de Fútbol. Evento que podría ser objeto de redadas migratorias, tal como aseguró Corey Lewandowski, asesor de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem: «No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar».

Donald Trump es contrario a su participación. El presidente aseguró en una entrevista para Greg Kelly Reports, de corte burlón hacia el artista, que encontraba ridícula su elección y que nunca había oído hablar de él. Tampoco lo había hecho el director del programa, el conservador Greg Kelly. Según ambos, muchos no saben quién es Bad Bunny. De hecho, ambos le consideran un inmigrante, ignorantes de que como puertoriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio tiene nacionalidad estadounidense. .

El artista solamente en Instagram cuenta con casi 50 millones de seguidores. Según Billboard, «Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global. [...] ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo». El puertorriqueño había aparecido por primera vez en los ránkings de la revista en 2016, hace apenas nueve años.

El anuncio de su participación incomodó a los convervadores. «Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos», compartió el influencer conservador Benny Johnson. El miedo a estas redadas es la razón por la que el artista declaró que su gira mundial no pasaría por Estados Unidos.

«Si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses», añadió Lewandowski. El asesor calificó de vergonzosa la elección de un artista que ha lanzado tantas críticas a Estados Unidos. La ha criticado, igual que otros influecers del movimiento trumpista MAGA (Make America Great Again). Parte de sus críticas se debe a que el artista canta en español y crea una música que califican de woke debido a sus ideales de defensa de la diversidad y del colectivo LGTBIQ+.

Bad Bunny speaks about his Super Bowl performance in Spanish at end of SNL monologue:



“If you didn’t understand what I just said, you have 4 months to learn.” pic.twitter.com/bT5ujmmh3P — Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2025

Defensa también de su idioma. En su monólogo en Saturday Night Live, Bad Bunny habló en español sobre su actuación en la Super Bowl y se dirigió al público diciendo que, si no habían entendido lo que había dicho, tienen cuatro meses para aprender.