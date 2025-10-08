El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
Fotografía de archivo de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, en Coachella, California. Valerie Macon

Bad Bunny: mejor artista latino del siglo XXI y nuevo archienemigo de Trump

Los defensores de MAGA critican la elección del puertorriqueño para la Super Bowl de 2026 y amenazan redadas para el macroevento

Raluca Mihaela Vlad

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:40

Comenta

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido elegido por la revista Billboard como el mejor artista latino del siglo XXI y actuará en la Super ... Bowl que se celebrará el 8 de febrero en California, según informó la Liga Nacional de Fútbol. Evento que podría ser objeto de redadas migratorias, tal como aseguró Corey Lewandowski, asesor de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem: «No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar».

