El Euromillones deja un pellizco en Vitoria
El líder de la minoría demócrata en el Senado de EE UU, Chuck Schumer, en una rueda de prensa en el Capitolio. Reuters

EE UU se asoma al abismo de un nuevo cierre de gobierno

El Partido Republicano se niega a prorrogar los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible como le exigen los demócratas para lograr un acuerdo presupuestario

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:43

La tradicional amenaza de un cierre de gobierno al terminarse el año presupuestario en EE UU, sin acuerdo para los siguientes, se cernía la noche ... del martes nuevamente sobre el país, avivada esta vez por el ambiente político, más polarizado que nunca.

