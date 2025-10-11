El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 11 de octubre
Una mujer en un campo gestionado por los kurdos, que acoge a presuntos familiares de yihadistas del Estado Islámico en Siria. AFP

La aventura yihadista de la familia Allain

Condena ·

La matriarca Christine, su marido, hijos y nietos, se convirtieron al Islam y partieron a Siria para apoyar al Estado Islámico

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:58

Comenta

El amor de madre mueve montañas y la fe del converso no se queda atrás a la hora de desplazar cordilleras. Ambas son poderosas fuerzas ... atávicas capaces de arremeter contra el orden establecido y arrastrar consigo a todo aquel que se cruce en su camino. La historia de Christine Allain, de 67 años constituye toda una revolución orográfica. Su peripecia refleja el poder de las convicciones y bien podría inspirar una serie televisiva basada en hechos reales. Ahora bien, el argumento es tan desaforado que exige papel y lápiz para seguir su evolución. Pero ojo, spoiler, la narración no acaba bien. El pasado mes la matriarca fue condenada a 13 años de cárcel por un tribunal francés. Esta es la aventura de una familia seducida por el yihadismo y que voló hasta Siria para comenzar una nueva vida y apoyar al Estado Islámico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación con ayuda de Chat GPT
  3. 3 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  4. 4 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  7. 7

    La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)
  8. 8 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  9. 9 Despedido el trabajador que llevó pastel de marihuana para merendar en su cumpleaños
  10. 10

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La aventura yihadista de la familia Allain

La aventura yihadista de la familia Allain