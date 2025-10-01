El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un terremoto sacude Filipinas. EFE

Un terremoto deja más de 60 muertos en Filipinas

El seísmo, de magnitud 6,9 en la escala Richter y con epicentro en el mar, ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro del país

T. Nieva

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:26

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, dejando, al menos, ... 60 fallecidos. Las autoridades del país advierten de que esta cifra podrír ir en aumento a medida que los equipos de rescate avancen entre los escombros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

