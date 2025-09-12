El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, al jurar este viernes como primera ministra interina de Nepal. EFE

Nepal designa a la expresidenta del Supremo Sushila Karki como primera ministra

La toma de posesión se produce tras la caída del anterior gobierno por el estallido de graves protestas que han dejado 51 muertos

T. Nieva

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:53

La expresidenta del Tribunal Supremo nepalí, Sushila Karki, fue designada este viernes para liderar la transición en el país asiático como primera ministra después de ... que las protestas violentas de esta semana derrocaran al Gobierno. Los disturbios, según el último balance policial, han causado 51 muertos y 12.500 presos que aprovecharon la caótica situación para escapar de las cárceles continúan fugados.

