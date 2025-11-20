El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Residentes locales se trasladan a lugares seguros tras la erupción del volcán Semeru.

Residentes locales se trasladan a lugares seguros tras la erupción del volcán Semeru. AFP

Más de un millar de evacuados por la erupción del volcán Semeru en Indonesia

El macizo rocoso, ubicado en la isla de Java y próximo a Bali, ha destrozado ya varias viviendas y causado quemaduras a al menos tres personas tras comenzar a esculpir lava y ceniza el miércoles

T. Nieva

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:15

Más de un millar de personas, en su mayoría aldeanos y excursionistas, han sido evacuadas este jueves tras la erupción del volcán Semeru en Java, ... la isla principal de Indonesia y muy próxima a Bali, según han informado las autoridades. Los desalojos se iniciaron después de que en la tarde del miércoles se detectara en el monte homónimo la expulsión de partículas de lava y ceniza a más de 13 kilómetros del cráter.

