Miles de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Alrededor de mil personas han quedado atrapadas en la ladera oriental del Everest por las intensas nevadas que azotan la zona desde el pasado viernes. ... La intensidad de las tormentas ha impedido que las labores de rescate se iniciaran hasta el domingo cuando cientos de aldeanos locales y equipos de rescate se desplegaron para retirar la nieve del acceso del lugar en el que permanecen los turistas, a más de 4.900 metros de altura, según adelantan Jimu News y Reuters.

Las ventiscas comenzaron el viernes y se mantuvieron hasta el sábado, cuando se suspendió el acceso. Ya era tarde pues muchas expediciones estaban varadas en la zona conocida como el escalón Hilary. Se trata de un punto ubicado a un paso de la cima del Everest, famoso por las enormes colas de personas que se forman.

Algunos de los sorprendidos por las nieves lograron descender y ser rescatados. En total, 350 personas han sido rescatadas y guiadas a un lugar seguro. Al otro lado de la frontera con Nepal, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que han bloqueado carreteras, arrasado puentes y causado la muerte de al menos 47 personas desde el viernes, según informó la Policía.