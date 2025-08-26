India pone en busca y captura a dos españoles por hacer grafitis en el metro

Cada uno aprovecha sus vacaciones como puede o quiere. Dos ciudadanos españoles aprovecharon un viaje a la India a finales del pasado mes de julio ... para hacer grafitis en vagones y dos estaciones de metro en Delhi y Jaipur. Tras estos actos vandálicos, las autoridades abrieron una investigación que condujo a estos dos hombres, a los que ha puesto una orden de detención. Aunque en el momento de emitirla ya habían abandonado el país asiático.

La Policía los identificó a través de las señales de teléfonos móviles y las grabaciones de las camaras de seguridad. Según el cuerpo, los dos sospechosos habrían llegado a India el 16 de julio para pasar unos días en Delhi antes de viajar a Jaipur, a 300 kilómetros de distancia, donde presuntamente realizaron las primeras pintadas. Una semana después, el 24 de julio, una estación de metro Yamuna Bank de Delhi amaneció con grafitis que cubrían las paredes del recinto y algunos vagones de trenes. Los responsables habrían sido los mismos.

Para ejecutar esta segunda operación el dúo se habría servido de un árbol cercano a la instalación ferroviaria para trepar una pared de tres metros de altura. A continuación, fueron grabados a medianoche por una cámara de seguridad lanzando una cuerda por encima del muro de 4,5 metros de la cochera para introducirse en la estación. Una vez dentro, permanecieron cinco horas dibujando con spray en el recinto y en los trenes, con diseños que incluían triángulos, círculos grandes y otros patrones más excéntricos, según publica el portal digital India TV News.

Huida en tuk tuk

Una vez completados los trabajos, huyeron antes del amanecer a través de una zona boscosa adyacente a la estación y cogieron un tuk tuk para volver de vuelta al hotel para recoger las maletas antes de abandonar el país. La Policía india lo descubrió al geolocalizar los teléfonos móviles de las inmediaciones la noche de autos gracias a que se trata de un área poco transitada. Los investigadores pudieron aislar cuatro dispositivos, dos extranjeros y dos locales en esa hora y lugar.

De los locales, uno pertenecía a un turista que había comprado la tarjeta prepago días antes. El otro era del chófer del mototaxi, al que los agentes pudieron localizar e interrogar. El taxista testificó que había llevado a dos turistas españoles hasta su alojamiento en el barrio de Paharganj, con gran fama entre los mochileros.

La pareja de grafiteros fue directa del hotel al aeropuerto de Dehli para embarcar en un avión con destino a España, según la prensa india aunque no hay vuelos directos. Así, cuando fueron identificados por las autoridades ya habían dejado atrás India. Sin embargo, la Policía ha emitido una orden de detención contra ellos para desanimar a los autores de las pintadas de volver al país y dar ejemplo para desalentar a otras personas a emular su hazaña.

Firma española

Las autoridades indias reconocen la imposibilidad de emitir un mandato de arresto internacional ante la falta de pruebas contundentes para iniciar un proceso penal. «Intentamos rastrear publicaciones o vídeos en redes, pero no encontramos nada», ha explicado un portavoz policial sobre la ausencia de reivindicación de los sucesos. Tampoco han hecho pública la identidad de los sospechosos, aunque la firma que se distingue en los dibujos es Choke o Chok, conocida en España según documentan portales especializados en grafitis.

«El acto parece haber tenido como motivación la aventura, la emoción y la travesura. Hay grupos que se dedican a realizar este tipo de grafitis por todo el mundo. Intentamos rastrear publicaciones o vídeos en línea para validarlos en redes sociales, pero no encontramos nada», explicó un portavoz policial en rueda de prensa. En 2022, la policía de Gujarat detuvo a un hombre italiano en Ahmedabad por realizar grafitis vandálicos similares en los trenes del metro.