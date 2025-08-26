El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografía de archivo de un grafiti en un metro de Nueva York. NYPD

India pone en busca y captura a dos españoles por hacer grafitis en el metro

Los sospechosos habrían vandalizado dos estaciones y vagones del suburbano en las ciudades de Delhi y Jaipur durante su visita al país asiático

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 26 de agosto 2025, 17:17

Cada uno aprovecha sus vacaciones como puede o quiere. Dos ciudadanos españoles aprovecharon un viaje a la India a finales del pasado mes de julio ... para hacer grafitis en vagones y dos estaciones de metro en Delhi y Jaipur. Tras estos actos vandálicos, las autoridades abrieron una investigación que condujo a estos dos hombres, a los que ha puesto una orden de detención. Aunque en el momento de emitirla ya habían abandonado el país asiático.

