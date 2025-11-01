El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
Donald Trump y Xi Jinping se saludan en el foro asiático. EFE

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

El líder chino llama a alcanzar una «globalización inclusiva» y propone la creación de una agencia internacional para regular la inteligencia artificial

Jaime Santirso

Gyeongju. Enviado especial

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

La inesperada ausencia de Donald Trump ha convertido a Xi Jinping en el protagonista indiscutible del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), clausurado este ... sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Un episodio que ilustra a la perfección la dinámica imperante en la geopolítica global desde que el presidente estadounidense regresó a la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  6. 6

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  7. 7

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  8. 8

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  9. 9

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  10. 10

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump