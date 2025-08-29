El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La destituida primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra. EFE

El Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra por criticar al jefe del ejército

Paetongtarn Shinawatra, que llegó al poder hace un año, cuestionó al líder militar durante una llamada telefónica con el exmandatario de Camboya en pleno conflicto entre ambos países

T. Nieva

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:36

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó el viernes a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, y a su gabinete al completo por la gestión de una ... disputa diplomática con Camboya. La sentencia concluye que la dirigente cesada, que llegó al poder hace un año, no respetó las normas éticas gubernamentales durante una llamada telefónica con el exlíder camboyano Hun Sen en la que criticó al ejército tailandés en mitad de un conflicto entre ambos países. La conversación salió a la luz en junio, lo que dinamitó la coalición de gobierno y puso a la mandataria en la cuerda floja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  4. 4

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  5. 5

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  6. 6

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  7. 7 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  8. 8 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  9. 9 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  10. 10

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra por criticar al jefe del ejército

El Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra por criticar al jefe del ejército