China anuncia maniobras militares en plena tensión con Japón

China no parece interesada en rebajar la tensión con Japón y el sábado lo demostró con el anuncio de la próxima ejecución de maniobras militares ... con fuego real en el mar Amarillo, situado entre el gigante asiático y la península coreana, y la consiguiente prohibición de la navegación en parte de sus aguas. Los ejercicios comenzarán el lunes y durarán tres días, y en la notificación emitida por la oficina marítima de Yancheng, en la provincia oriental de Jiangsu, no se concreta ni qué tipo de prácticas se llevarán a cabo en ese periodo ni los medios y el armamento que serán utilizados.

La zona del mar Amarillo delimitada para su uso exclusivo por parte del ejército chino durante los tres próximos días de maniobras se encuentra a una distancia considerable del archipiélago nipón, pero no se trata tanto del lugar como del momento elegido para su ejecución. Pekín acostumbra a enviar mensajes al exterior en forma de demostración de su poderío militar y los ejercicios anunciados el sábado suponen un evidente mensaje a Japón. Pekín y Tokio atraviesan una crisis diplomática con Taiwán como telón de fondo. Fue la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien desató la polémica hace poco más de una semana al asegurar que una hipotética invasión china de territorio taiwanés permitiría la movilización de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

El comentario no sentó nada bien al Gobierno de Xi Jinping, que ya miraba con recelo a Takaichi desde su llegada al poder en octubre, entre otros motivos, por sus planes de defensa para Japón y su discurso nacionalista. Pekín no tardó en elevar el tono hasta el punto de advertir a la líder nipona de que «quienes juegan con fuego perecerán por él» y de amenazar con «cortar la cabeza» de la mandataria. El enfrentamiento desembocó en protestas diplomáticas a ambos lados y la llamada a consultas de sus respectivos embajadores.

Impacto en la economía

El choque entre las dos potencias asiáticas puede, además, traspasar lo político. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha emitido un aviso a sus ciudadanos en el que les insta a evitar viajes a Japón debido al «deterioro del entorno de seguridad» para residentes y turistas de esta nacionalidad en el archipiélago. La maniobra no tiene un gran coste para Pekín aunque su impacto en la economía nipona no se espera que sea tampoco importante. Expertos toman como referencia al conflicto territorial que ambos países mantuvieron por las islas Senkaku y que redujo la cifra de visitantes procedentes del gigante asiático que llegaban a territorio japonés a una cuarta parte. Una caída similar hoy apenas restaría el 0,1% del PIB a esta nación.

Los ejercicios en el mar Amarillo comenzarán el lunes e impedirán el paso de cualquier barco

Por ahora, y en vista de que la crisis diplomática no tiene visos de resolverse pronto, las principales aerolíneas chinas han propuesto reembolsos completos o cambios de itinerario para quienes tuvieran vuelos contratados con destino a Japón desde el sábado hasta final de año. Air China, China Southern y China Eastern publicaron declaraciones separadas al respecto. El gigante asiático destaca como el principal emisor de viajeros a territorio nipón. En los primeros nueve meses de este año, según las cifras que maneja el Ministerio de Turismo japonés, realizaron 7,48 millones de desplazamientos al archipiélago, un 42% más que en el mismo periodo de 2024.

El llamamiento de China para que se eviten los viajes a Japón, lamentó el secretario jefe del gabinete nipón, Minoru Kihara, resulta «incoherente con la promoción de una relación estratégica y mutuamente beneficiosa».