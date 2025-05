Cachemira recupera la calma pese a la desconfianza hacia el alto el fuego

Este domingo el alto el fuego pactado entre India y Pakistán ha hecho efecto y la zona ha recuperado la calma. Tras cinco días de ... tensión que se han cobrado 66 vidas, las dos potencias nucleares se alejan del precipicio de una guerra total empujados por Donald Trump. El cese «total e inmediato» de las hostilidades fue anunciado el sábado por sorpresa por el presidente norteamericano, tras una «larga noche de conversaciones con la mediación de Estados Unidos». Aunque horas después de confirmar la tregua Islamabad y Nueva Delhi se acusaron mutuamente de violaciones del acuerdo.

El magnate, como hombre de negocios, ha anunciado que premiará económicamente a los dos firmantes con un aumento del comercio con ambas naciones. En su tono habitual, Trump se ha postulado para impulsar una solución al conflicto de Cachemira que describió como «mil años» de batallas por la soberanía del territorio.

El Gobierno de Pakistán ha aplaudido este domingo el «papel constructivo» en las últimas horas desempeñado por el mandatario republicano y otros «países amigos» para rebajar la escalada de tensiones en la zona un conflicto histórico que Islamabad ha llamado a solventar de manera definitiva. El Ministerio de Exteriores paquistaní ha reconocido la «voluntad» de Trump para «apoyar los esfuerzos destinados a la resolución de la disputa» territorial, un conflicto que, recuerda, tiene «serias implicaciones» para la seguridad y la paz de la región. Islamabad ha advertido que cualquier futura negociación debe tener en cuenta «los derechos fundamentales de la población cachemira», dentro de los cuales incluyen «su derecho inalienable a la autodeterminación».

Entretanto, la fuerza aérea india ha admitido que «las pérdidas son parte del combate», aunque a renglón seguido ha querido dejar claro que todos sus pilotos estaban de regreso en casa tras los enfentamientos contra Pakistán de esta semana. El pasado miércoles Islamabad había anunciado que sus fuerzas habían derribado cinco aviones indios, una información que Nueva Delhi no ha confirmado.

Sin prisa

Esta frágil tregua no termina de convencer a los habitantes del área fronteriza de Cachemira, quienes de momento se muestran reticentes. Estos cientos de desplazados no tienen prisa por volver a volver a sus casas y abandonar los hogares temporales que les han acogido desde que se reavivó la tensión. Siguen así las recomendaciones de las autoridades indias y paquistaníes, que a pesar del acuerdo, han aconsejado a la población que habían abandonado las zonas fronterizas que no regresaran todavía a los pueblos de la línea del frente. «No regresen a las aldeas en primera línea. Hay vidas en peligro. Aún quedan municiones sin explotar tras el bombardeo paquistaní, reza un comunicado policial en la Cachemira india.

Ampliar Desplazados en un colegio que les sirve como refuegio en la ciudad de Uri. AFP

Frente al sábado en que se oyeron explosiones en las calles, la tranquilidad ha sido la reina en las ciudades de Jammu y Amritsar, con un ajetreo menor que el de un domingo normal. Muchos negocios no han levantado la persiana mientras la gente ha preferido quedarse en casa.

«Tengo ganas de volver mi pueblo en Bihar, pero me da miedo ir allí (a la frontera) y morir», confiesa a la agencia Reuters Asha Devi, una trabajadora agrícola de 22 años de la región de Akhnoor, una de las zonas más afectadas por los bombardeos de los últimos días. Kabal Singh, jefe de una aldea cercana a la línea del frente, ha explicado que la gente tenía miedo de regresar después de escuchar las explosiones tras el anuncio del alto el fuego.

En el lado paquistaní de la frontera, a algunos residentes desplazados de sus aldeas se les aconsejó que esperaran hasta el mediodía del lunes antes de regresar. «Muchos de ellos están esperando a ver cómo evoluciona la situación antes de tomar la decisión de regresar», ha indicado Akhtar Ayoub, un funcionario de la administración local en el valle de Neelum.