Casi 600.000 personas evacuadas en Vietnam ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki'

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, ordenaron el domingo la evacuación ... de 587.000 personas como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki' al país, procedente del Este.

Además, quedó prohibida la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai. Cerca de 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes y pasajeros fueron alertadas y se les aconsejó ir a puerto. Las fuerzas armadas del país asiático han movilizado a 346.000 soldados, además de aeronaves, navíos y vehículos blindados.

Las autoridades civiles y militares trabajan en las evacuaciones, el levantamiento de diques y el establecimiento de canales seguros de comunicación y se ha solicitado ya ayuda internacional a países como China o Filipinas para que faciliten la acogida de buques vietnamitas en medio de la tormenta.

'Kajiki' es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático. Avanza hacia la costa norte-centro de Vietnam y se encuentra a menos de 500 kilómetros de tierra, según las últimas estimaciones del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica. Por ahora, genera vientos de entre 118 y 149 kilómetros por hora con rachas que han alcanzado hasta 167 kilómetros por hora.