Donald Trump y Nicolás Maduro.

Venezuela se prepara para el estado de excepción ante los ataques de EE UU

El Gobierno de Maduro da forma a un decreto que le otorga poderes extraordinarios, como imponer controles militares, y que genera numerosas dudas sobre sus verdaderas intenciones

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:08

Nicolás Maduro no solo es visto por Donald Trump como un obstáculo en la lucha contra las drogas, sino también como una amenaza contra la ... seguridad nacional. El presidente de Venezuela acusa a su homólogo estadounidense de promover una campaña de acoso, provocación y amenaza militar sobre el país desde las aguas del mar Caribe bajo el pretexto de acabar con el narcotráfico que, supuestamente, dirige el líder chavista. Ante esta grave situación, el Ejecutivo de Caracas ha preparado un decreto de estado de conmoción que otorga al gabinete poderes extraordinarios para enfrentar las intimidaciones que lleguen del exterior. Pero los venezolanos interpretan la medida como «otra forma de hacer con más legalidad lo que este Gobierno viene haciendo desde hace muchos años».

