Uruguay reafirma su modelo democrático en la polarizada América Latina

El pasado 1 de marzo Uruguay cumplió cuarenta años desde el restablecimiento de la democracia, la etapa más larga en la historia del país latino ... menos polarizado y con el sistema político más sólido de la región. Ese mismo día tomó posesión de la presidencia Yamandú Orsi, quien aspira a mantener a la república uruguaya como la nación de la libertad, la igualdad y la fraternidad. El nuevo Gobierno tiene el desafío de no quemarse en una zona en llamas.

Cualquiera que lea la portada de un medio de comunicación de un país sudamericano verá que las noticias que sobresalen hablan de asesinatos, narcotráfico y conflictos políticos internos. Echar un ojo a la prensa de Uruguay es diferente. Parece otro mundo. Es uno de los pocos lugares de la región que, hasta el momento, no necesita respiración artificial. Goza de buena salud.

Uruguay no está libre de la inseguridad (11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes), pero su deseo siempre ha sido vivir en concordia, sin peleas intestinas. Tal es así que en la última encuesta de la empresa Equipos Consultores, el 58% de los uruguayos aprobaba la gestión del presidente saliente, Luis Lacalle Pou, y el 61% valoraba la transición elegida con Orsi.

El nuevo Ejecutivo, el cuarto del Frente Amplio, el partido del célebre Pepe Mujica, está comprometido con los principios democráticos. Uruguay ha tomado distancia con el estilo de Javier Milei en Argentina y también con el de Nicolás Maduro en Venezuela. «No reconocemos a nadie en este momento, ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet», aseguró Mario Lubetkin, canciller de la Administración uruguaya, en referencia al conflicto venezolano.

Sobre Milei, Orsi lanzó un mensaje directo: «Sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad». En su línea de atender los problemas de los ciudadanos más necesitados, el nuevo presidente de Uruguay habló de la libertad en la que cree, que no es otra que la igualdad de oportunidades. No quiere ver a personas a las que no les queda más remedio que mendigar un medicamento en las calles, ni gente sin vivienda o trabajo. También quiere acabar con la violencia machista.

El mandatario argentino, que ocupa temporalmente la presidencia de Mercosur, no quiso asistir a la toma de posesión de Orsi. Y por lo visto durante esa ceremonia, el liderazgo del uruguayo está más próxima a las ideas progresistas de Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile).

El dirigente brasileño invitó a a los tres (Orsi, Petro y Boric) a una cena que el propio Lula describió como un encuentro para fortalecer la democracia. El líder colombiano considera a los uruguayos una pieza clave para desarrollar el comercio y la inteligencia artificial, y con su recién investido presidente negociará el aumento de las ventas de café y de carne. «Hablamos de la unidad sudamericana y de integrar a Uruguay y Colombia en las nuevas tecnologías», subrayó.

«Entender al distinto»

Orsi juró el cargo en una ceremonia a la que asistió el Rey Felipe VI. En su discurso en la Plaza de la Independencia de Montevideo profundizó en el lema que le llevó al triunfo. «El sentido humano será el espíritu con el que se aborden las soluciones a los distintos problemas del país, pero también el modo de ejercer el servicio público, de poner oído ante cada problema o angustia de nuestro pueblo. De entender al que piensa distinto», señaló.

Con más de 3 millones de habitantes, la economía de este país es la número 83 del mundo (en base a su PIB) y hace dos años arrastraba una deuda pública de 46.000 millones de euros. «Hagamos que Uruguay se instale en el mundo como referencia», proclamó su recién estrenado presidente.