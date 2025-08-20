El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nueva ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, toma posesión ante el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Casa Presidencial de El Salvador

El Salvador militariza la educación

El presidente Nayib Bukele ha elegido a una capitana general del ejército como ministra de Educación para imponer disciplina en los colegios

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:42

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, eligió el viernes a una capitana general de las Fuerzas Armadas, Karla Trigueros, como nueva ministra de Educación. ... Así, el mandatario ultraderechista, conocido por su mano dura contra las pandillas, da pasos hacia la militarización de la educación pública salvadoreña. En su opinión, el sistema educativo del país centroamericano requiere una «profunda transformación» y la encargada de la tarea es esta militar y médico de 35 años.

