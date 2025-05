El presidente de Colombia asegura que el sicariato es la mayor causa de muertes

El presidente de Colombia es imparable. Este lunes convocó en la Casa de Nariño a sus ministros para discutir públicamente las medidas contra la ola ... de violencia que vive el país y defender su política de paz. Gustavo Petro mostró el balance general de la sociedad de su país en su intento de enterrar la violencia en los últimos 30 años. Reconoció que ha podido bajar las cifras de homicidios del gobierno de Iván Duque, pero tampoco en el suyo han aumentado. Y mostró su optimismo porque el 2025 sea el año con la tasa más baja de homicidios en décadas.

Petro señaló que la violencia había vuelto por el incumplimiento del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos: «Nosotros no hemos aumentado de ese nivel la tasa de homicidios, no me gusta, pero hemos quedado en los niveles que dejó Duque. Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos», dijo.

Según las cifras presentadas por el Ministerio de Defensa, en los cuatro meses del 2025 se han registrado 4.296 homicidios, mientras que en el 2024 ya se habían contabilizado 13.496. El dirigente colombiano expuso el historial de asesinatos que se han producido desde 1990 a 2024. En otro cuadro que contempla el período de 2003 a 2025, que dibuja este año una tasa de 24,4 homicidios diarios. Y en el mismo demuestra que el sicariato es la mayor causa de muertes con 141.588 víctimas.

«El dinero con el que se hacen sicariatos en Colombia sale de una financiación que siempre tiene que ver con una economía ilícita, y esta se ha convertido en el gran promotor de la violencia en Colombia de hoy. Estamos hablando de las organizaciones construidas para matar», añadió Petro. Sin embargo, el presidente negó que existiera un «caos de violencia», corrigió a los que debaten sobre la seguridad y los cientos de conflictos y hablan de «terrorismo», y señaló a carteles del narco extranjeros.

La violencia cambia de estructura

Gustavo Petro afirmó que la violencia en Colombia había cambiado su estructura y las motivaciones. Además, alertó de que la política de seguridad del Gobierno debe adaptarse a esos cambios para ser eficaz: «Fracasamos si aplicamos políticas pensadas para una fase del conflicto que ya no es la actual. Y eso es lo que está ocurriendo hoy».

No se quedó en ese apartado en el que aludía claramente al llamado 'plan pistola' que está aplicando el grupo de narcotráfico del Clan del Golfo junto a la guerrilla del ELN y que ya suma el asesinato de 15 policías y 12 militares. En la hora que duró su discurso, Petro acusó de fascistas y de tribunal de censura a las instituciones «que no son del pueblo ni de la Constitución, decidiendo cuándo puede hablar el presidente» tras la decisión del Consejo de Estado de no permitir la transmisión de los consejos de ministros en cadena nacional.

Gustavo Petro, no obstante, tuvo tiempo para demostrar el mayor éxito de su gobierno en lo que va de año: El nombramiento de Laura Gil como la primera mujer elegida para la secretaría adjunta de la OEA (Organización de Estados Americanos). Gil había sido vicecanciller y embajadora de Colombia en Austria. En julio tomará el cargo para el período 2925-2030. «El progresismo latinoamericano triunfa y Colombia inicia su transformación abierta al mundo», escribió en redes sociales el presidente de Colombia.