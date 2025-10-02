El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Peinado manda también a un jurado popular a Begoña Gómez, Barrabés y a la asesora por otros cuatro delitos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. AFP

Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel por detener a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza

El presidente colombiano exige la liberación de las dos compatriotas arrestadas durante la operación, que considera «incompatible con el derecho internacional»

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:28

Comenta

·El presidente Gustavo Petro ha avivado la crisis entre Colombia e Israel al ordenar la salida inmediata de toda la delegación diplomática del Estado ... hebreo. En un comunicado, el mandatario justificó la drástica decisión al conocer la detención de dos voluntarias que formaban parte de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  8. 8

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  9. 9

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  10. 10

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel por detener a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza

Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel por detener a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza