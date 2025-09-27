El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Petro arenga a los manifestantes ante la sede de la ONU. Reuters

Petro acusa a EE UU de incumplir las normas de inmunidad de la ONU al revocar su visado

El presidente colombiano se manifestó ante Naciones Unidas, pidió a los soldados norteamericanos que no acataran las órdenes y quiere alistar voluntarios para defender Palestina

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:52

Gustavo Petro ya no es bienvenido en Estados Unidos. «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que ... se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas», protestó el presidente de Colombia. El Departamento de Estado le había revocado el visado debido a sus «acciones incendiarias» el viernes durante una protesta propalestina en las calles Nueva York. «Instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitó a la violencia», argumentaron las autoridades de EE UU. «Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», anunciaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  5. 5 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  8. 8 El Euromillones del viernes reparte su bote de 130 millones: resultados del 26 de septiembre
  9. 9

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  10. 10 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Petro acusa a EE UU de incumplir las normas de inmunidad de la ONU al revocar su visado

Petro acusa a EE UU de incumplir las normas de inmunidad de la ONU al revocar su visado