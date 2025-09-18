El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jair Bolsonaro, acompañado de su esposa Michele, abandona un hospital de Brasilia tras ser diagnosticado el miércoles de lesiones cancerígenas. AFP

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

Lula da Silva ha advertido que vetará el proyecto que podría absolver al expresidente, condenado a 27 años de prisión por liderar una trama golpista

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

La Cámara de Diputados de Brasil asestó otra derrota al Gobierno de Lula da Silva al aprobar la solicitud de urgencia del proyecto de ley ... que amnistiará a todos los involucrados en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones del 2022 y por el que el expresidente Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión, en una sentencia histórica en un país tradicionalmente golpista.

