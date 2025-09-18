La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil asestó otra derrota al Gobierno de Lula da Silva al aprobar la solicitud de urgencia del proyecto de ley ... que amnistiará a todos los involucrados en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones del 2022 y por el que el expresidente Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión, en una sentencia histórica en un país tradicionalmente golpista.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha manifestado su decisión de vetar el proyecto de amnistía en unas declaraciones a BBC News. «Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré», dijo. «El presidente de la República no está involucrado en ninguna de las cosas del Congreso Nacional. Si los partidos políticos entienden que es necesario conceder la amnistía y votar por la amnistía, eso es un problema para el Congreso», añadió. El mandatario sostiene que los delitos por los que ha sido condenado Bolsonaro no tienen carácter político y por lo tanto la amnistía no procede. «Fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada político en eso».

Como si todos los diputados de derecha y centroderecha de la Cámara hubieran adoptado el hashtag de los partidarios de Bolsonaro –'Todos somos Bolsonaro'- la petición de urgencia obtuvo una votación aplastante: 311 votos a favor y 163 en contra. Este resultado da un paso firme y contundente para el trámite del proyecto, que no tendrá necesidad de pasar por las comisiones de la Cámara antes de someterse al Parlamento.

El presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta, perteneciente al partido Republicanos-PB, manifestó que nombrará a un ponente, responsable de dirigir el debate y presentar un texto con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Dicho escrito prevé una amnistía para todos los que participaron en manifestaciones políticas o electorales entre el 30 de octubre de 2022 y la entrada en vigor de la ley. También serán incluidos las personas que apoyaron dichas manifestaciones con contribuciones financieras, donaciones, prestación de servicios o publicaciones en redes sociales. Los hechos más relevantes sucedieron el 8 de enero de 2023, día en el que se produjeron los asaltos a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo.

De aprobarse el proyecto legislativo, unas 700 personas pueden resultar beneficiadas, aunque se espera que triunfe la opción de reducción de penas y que el expresidente cumpla una condena domiciliaria, que seguramente será lo que proponga el ponente.

Lesiones cancerígenas

De momento, Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria preventiva en Brasilia, y el pasado miércoles fue diagnosticado con lesiones cutáneas, que contienen células cancerígenas. Fue hospitalizado con un ataque de hipo y vómitos. Las lesiones estaban localizadas en el brazo y en el pecho. Los médicos aseguraron que no necesitará de tratamiento adicional y sí, de un seguimiento.

El líder del partido ultraderechista (PL) fue condenado por la Corte Suprema, con el juez Alexandre de Moraes a la cabeza, por liderar una organización armada para tratar de impedir que Lula da Silva tomara la presidencia para la que había sido elegido democráticamente.

Por su parte, Lula da Silva conoció ayer los resultados de una encuesta sobre los comicios presidenciales de 2026. Sobre la posibilidad de presentarse a la reelección indicó que todo depende de su estado de salud (cumplirá 80 años el próximo 25 de octubre) y de la evaluación que haga en su momento el Partido de los Trabajadores (PT).

El sondeo de Genial/Quaest, publicada este jueves, coloca a Lula ganador en una primera vuelta y también en una posible segunda. Sin embargo, lo más importante es que la encuesta revela la pérdida de imagen de todos los protagonistas. El 59% dice que Lula debería renunciar a la reelección y el 76% sostiene que Bolsonaro ya debería estar eligiendo un candidato.