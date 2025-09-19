El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestantes protestan en Quito por la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. EFE

Noboa convoca un referéndum para cambiar la Constitución de Ecuador en medio de un paro nacional indefinido

El presidente ha convocado también una consulta popular sobre la instalación de bases militares extranjeras para combatir el narcotráfico y la desbocada criminalidad

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:24

Como si quisiera que la noticia del paro nacional indefinido convocado por la CONAIE (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador) pasara a un segundo ... lugar, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha emitido este viernes un decreto ejecutivo en el que convoca un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país. También ha anunciado una consulta popular sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, como «guía para superar una profunda crisis de gobernabilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto explosivo en el agua
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  4. 4

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  5. 5 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  6. 6 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  7. 7

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  8. 8 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  9. 9 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  10. 10 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Noboa convoca un referéndum para cambiar la Constitución de Ecuador en medio de un paro nacional indefinido

Noboa convoca un referéndum para cambiar la Constitución de Ecuador en medio de un paro nacional indefinido