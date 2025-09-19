Noboa convoca un referéndum para cambiar la Constitución de Ecuador en medio de un paro nacional indefinido

Como si quisiera que la noticia del paro nacional indefinido convocado por la CONAIE (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador) pasara a un segundo ... lugar, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha emitido este viernes un decreto ejecutivo en el que convoca un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país. También ha anunciado una consulta popular sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, como «guía para superar una profunda crisis de gobernabilidad».

La intención de permitir bases militares extranjeras seguramente tendrá la misión de apoyar a las fuerzas armadas de Ecuador a controlar el tráfico de cocaína y acabar con la violencia que registra el país que, según los últimos datos, el primer semestre de este año se cerró con 4.619 homicidios, lo que significa un aumento del 47% respecto al mismo período del año pasado, y la más alta en los últimos años. Datos del Ministerio del Interior y del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado revelan que el promedio diario de asesinatos supera los 25.

En la consulta, que está prevista para noviembre o diciembre, solo hay una pregunta, y en la misma se explica primero cómo está la actual situación, seguidamente la cuestión, y al final un anexo con el artículo 5 de la Constitución que sería sustituido. «Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armas o de seguridad extranjeras».

A continuación, la pregunta: «¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?».

El artículo 5 dice que Ecuador es un territorio de paz, y que por lo tanto «se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras».

La interrogante

La pregunta sobre la instalación de una Constituyente dice: «¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?».

El paro nacional indefinido fue propuesto después que el Gobierno eliminara el subsidio al diésel. La Conaie exige la derogatoria inmediata del Decreto y rechaza el incremento progresivo de los combustibles, y al mismo tiempo, declara estado de excepción comunitaria por lo cual prohibía el ingreso de la Fuerza Pública a sus territorios. Además, el mismo organismo declaró su rechazo a la consulta popular y la intención del Ejecutivo de convocar a una Asamblea Constituyente.

Noboa respondió inmediatamente al paro nacional con una frase que seguramente no gustará a muchos ciudadanos: «Que se pongan a trabajar y dejen de fregar la vida». La capital de Ecuador, Quito, amaneció este viernes con un gran despliegue de militares.

El subsidio al diésel, que estaba vigente desde hace 51 años, fue eliminado el pasado 12 de septiembre. El precio del galón subió de 1,80 dólares a 2,80. El Gobierno justificó la subida en busca de ahorrar 1.100 millones de dólares anuales que se destinaban al subsidio.