«Lloren mandriles inmundos», dice Milei a los medios y a sus opositores

Javier Milei ha conseguido cerrar el rescate del FMI a Argentina y lo celebra a su manera, insultando a los periodistas y a sus detractores. « ... Lloren mandriles inmundos», ha sido su reacción para festejar que la revista 'Time' lo ha elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

En una larga entrevista en un medio afín, el líder libertario se mostró enojado por las críticas contra su último viaje a Estados Unidos , durante el que no consiguió reunirse con el inquilino de la Casa Blanca. Tildó de «imbéciles» a quienes lo cuestionaron y agregó: «¿Vos te pensás que necesito una foto con Trump?», al tiempo que explicó que ese encuentro no se produjo porque «se le rompió el helicóptero» al magnate y no llegó a tiempo al evento.

«Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos», insistió contra los periodistas, a los que acusó de «sobornados» y «basuras» por «intoxicar con mentiras, injurias y calumnias», concluyó.