La Justicia colombiana condena a la antigua cúpula de las FARC a la búsqueda de miles de personas desaparecidas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado a conocer una sentencia histórica en contra del antiguo Secretariado de las Farc como máximos responsables ... de más de once mil casos de secuestro. La sentencia a cumplir será de entre cinco y ocho años y estarán obligados a trabajos de búsqueda de personas desaparecidas y minas anti persona. En total, según consta en los registros de la JEP, los excomandantes de la guerrilla causaron más de 21.000 víctimas en todo el país.

El principal enjuiciado es Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', junto con otros seis exjefes del antiguo secretariado de las FARC, quienes reconocieron su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de más de 4.200 personas.

Entre los implicados figuran Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo ('Joaquín Gómez'), Jaime Alberto Parra Rodríguez ('El Médico'), Julián Gallo Cubillos ('Carlos Antonio Lozada'), Jorge Torres Victoria ('Pablo Catatumbo') y Rodrigo Granda Escobar ('Ricardo Téllez').

Seguramente la sentencia, que es la máxima, causará polémica por considerarse corta e injusta con los actos cometidos contra las víctimas. La JEP, sin embargo, ha tenido en cuenta que todos ellos admitieron su responsabilidad individual y colectiva por delitos como secuestros, desapariciones forzadas, torturas, homicidios y violencia sexual, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos cometidas por las unidades bajo su mando.

La JEP ha tenido en cuenta la edad media de los exlíderes guerrilleros (69 años), las condiciones de salud física y mental en la que se encuentran, además de los proyectos de sanción que ellos mismos presentaron y las propuestas de las víctimas.

Sin ingreso en prisión

La sentencia no contempla la prisión. Según informó la JEP «el Tribunal de Paz les impuso ocho años de sanción propia, que deberán cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario».

Los condenados portarán un dispositivo electrónico que permitirá al Tribunal para la Paz verificar en tiempo real su ubicación y actividades, deberán permanecer en espacio geográfico determinado y cumplir con horarios y tareas específicas derivadas de la sanción impuesta.

En esta sentencia histórica, la primera que emite la JEP, «los sancionados deberán elaborar un balance información sobre las personas desaparecidas, realizar reuniones con otros firmantes y formular planes de trabajo coordinados con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país».

En cuanto a la memoria y reparación simbólica especifica el trabajo a realizar por los condenados: «La transcripción de testimonios de las víctimas, la construcción, instalación de artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales, radiales y digitales con contenido reparador». También deberán «organizar eventos de petición de perdón a las víctimas, participar en encuentros restaurativos con víctimas, responsables y comunidades, hacer relatorías y sistematizar estas acciones».

El próximo jueves emitirá la segunda sanción, esta vez en contra de exmilitares del Batallón La Popa (César) por su participación en casos de falsos positivos.