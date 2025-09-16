El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El magistrado colombiano de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, asiste a la lectura de la sentencia contra los excomandantes de las FARC. Reuters

La Justicia colombiana condena a la antigua cúpula de las FARC a la búsqueda de miles de personas desaparecidas

Los siete jefes de la extinta guerrilla estarán obligados también a ayudar en la localización de minas antipersonas durante al menos cinco años, en una sentencia histórica

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:12

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado a conocer una sentencia histórica en contra del antiguo Secretariado de las Farc como máximos responsables ... de más de once mil casos de secuestro. La sentencia a cumplir será de entre cinco y ocho años y estarán obligados a trabajos de búsqueda de personas desaparecidas y minas anti persona. En total, según consta en los registros de la JEP, los excomandantes de la guerrilla causaron más de 21.000 víctimas en todo el país.

