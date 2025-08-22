El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Policías retiran escombros del lugar de la explosión en Cali. AFP

Una violencia indómita

Jerónimo Ríos

Doctor de Geografía Política, Geopolítica y Estudios Latinoamericanos

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:12

Colombia ha sufrido el conflicto armado más longevo y violento de la historia del largo siglo XX latinoamericano. A pesar de que el acuerdo de ... paz con la guerrilla de las FARC-EP supuso un punto de inflexión de gran valor, muchas urgencias quedaron sin resolver. El tablero se alimentaba de otras formaciones armadas, como el ELN o estructuras herederas del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, que permanecían activas. Asimismo, producto de que la paz no es la ausencia de la violencia sino de las condiciones que la soportan, la cronicidad del narcotráfico y demás economías ilegales, sumada a una institucionalidad que, en buena parte de la geografía o está suplantada o cohabitada por la criminalidad, nutren una realidad en la que la violencia encuentra una perfecta razón de ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  3. 3

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  4. 4 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  5. 5

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  6. 6 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  7. 7

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  8. 8 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  9. 9 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  10. 10

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una violencia indómita

Una violencia indómita