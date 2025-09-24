El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Milei y Trump.

La foto de Milei junto a Trump en la que muchos hacen zoom

El presidente de Argentina posa junto al mandatario de EE UU con un mensaje de este en la red social

B. V.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:13

Javier Milei mantuvo una reunión con Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente argentino pidió ayuda a Estados Unidos ante su delicada situación financiera, a lo que el mandatario estadounidense se mostró encantado. «Les vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico», declaró Trump al recibir a Milei ante periodistas.

Poco después, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que respaldó a Milei para su reelección y dijo que en las elecciones legislativas en Argentina del próximo 26 de octubre al mandatario argentino «le irá bien».

Pues bien, Milei posó orgulloso junto a Trump con una carpeta donde mostraba impreso un mensaje escrito en la red social por el presidente de Estados Unidos. «El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Él heredó un 'desorden total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto», escribió Trump.

Por último, destacó la buena relación con Argentina, y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta «para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito».

«Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!», concluyó.

