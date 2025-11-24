El volcán Hayli Gubbi entra en erupción en Etiopía tras casi 12.000 años sin actividad

El volcán Hayli Gubbi, situado en el noreste de Etiopía, a unos 800 kilómetros de la capital, entró el domingo en erupción por primera vez ... en casi 12.000 años. Su actividad, según las autoridades regionales, resultó «inusualmente grande en tamaño y sonido» y generó una densa columna de humo y nubes de ceniza que cruzaron el mar Rojo, lo que obligó a emitir recomendaciones a la población para que evitara salir al exterior y, en caso de tener que hacerlo, se protegiera boca y nariz. Hasta el momento no se han registrado víctimas.

🇪🇹 For the first time in recorded history, Ethiopia’s Hayli-Gubbi volcano has erupted



A plume of ash rose 10–15 km into the sky and is moving toward the southwestern Arabian Peninsula, according to VolcanoDiscovery.



The awakening of Hayli-Gubbi is the first in observational… pic.twitter.com/GWrd8ljcec — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Las autoridades etíopes han anunciado el envío de un equipo sanitario a la zona afectada para brindar servicios médicos de emergencia. Por su parte, las autoridades yemeníes han confirmado que nubes de ceniza volcánica originadas en el país vecino se están expandiendo por varias partes de su territorio, debido a los flujos de aire, por lo que ha pedido a la población que cumplan con las recomendaciones para mitigar los efectos nocivos de esta ceniza volcánica para la salud.

El volcán está a unos 800 kilómetros al noreste de la capital de Etiopía, Adís Abeba, y cerca de la frontera con Eritrea. Tienen unos 500 metros de altitud y se encuentra dentro del valle del Rift, zona de intensa actividad geológica.