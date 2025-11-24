El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una imagen satelital muestra la ceniza expulsada por el volcán Hayli Gubbi, en Etiopía, desplazándose sobre el mar Rojo. Reuters

El volcán Hayli Gubbi entra en erupción en Etiopía tras casi 12.000 años sin actividad

Una gran nube de ceniza ha cruzado el mar Rojo y alcanza ya al vecino Yemen si bien hasta ahora no se reportan víctimas mortales

T. N.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El volcán Hayli Gubbi, situado en el noreste de Etiopía, a unos 800 kilómetros de la capital, entró el domingo en erupción por primera vez ... en casi 12.000 años. Su actividad, según las autoridades regionales, resultó «inusualmente grande en tamaño y sonido» y generó una densa columna de humo y nubes de ceniza que cruzaron el mar Rojo, lo que obligó a emitir recomendaciones a la población para que evitara salir al exterior y, en caso de tener que hacerlo, se protegiera boca y nariz. Hasta el momento no se han registrado víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  6. 6 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  9. 9 Ni morcilla ni lentejas: el alimento con más hierro según Pablo Ojeda: «Una tapita suple a cualquier pastilla»
  10. 10 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El volcán Hayli Gubbi entra en erupción en Etiopía tras casi 12.000 años sin actividad

El volcán Hayli Gubbi entra en erupción en Etiopía tras casi 12.000 años sin actividad