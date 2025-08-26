La Guardia Costera libia tirotea a uno de los barcos humanitarios que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo

Ya está en el puerto de Augusta, al sureste de Sicilia, la nave humanitaria 'Ocean Viking', fletada por la ONG Sos Méditerranée y que, el ... pasado domingo, fue tiroteada durante unos 20 minutos por la tripulación de una patrullera de la Guardia Costera libia. Los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas en aguas internacionales a unas 40 millas náuticas del país norteafricano, cuando la embarcación llevaba a bordo a 87 inmigrantes que había socorrido horas antes cuando trataban de llegar a Europa atravesando el Mediterráneo Central. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos, aunque el ataque provocó ingentes daños materiales en el 'Ocean Viking', como la rotura de cuatro ventanas y de tres lanchas de socorro, diversas antenas y otro equipamiento. Es la primera vez que la Guardia Costera libia dispara contra uno de estos buques humanitarios para tratar de alcanzar a sus tripulantes o a las personas rescatadas, aunque sí que se han dado otros casos en que, para intimidar, hacía fuego en el aire o en las cercanías de la embarcación.

Agentes de la Policía científica italiana visitaron este lunes el 'Ocean Viking' para recoger pruebas del tiroteo, que fue documentado con fotos y videos por parte de la tripulación de cara a la investigación que pudiera abrirse. De manera simultánea, la Unión Europea, que apoya a la Guardia Costera libia con medios, dinero y formación, ha pedido explicaciones a las autoridades del país norteafricano, sumido en un enorme caos político y social tras la caída de la dictadura de Muamar el Gadafi en 2011. Desde entonces la parte oriental de la nación está controlada por el general Jalifa Haftar, mientras que en la zona occidental y en la capital, Trípoli, hay un Gobierno de unidad nacional reconocido por la ONU y liderado por Abdul Hamid Dbeibé, aunque su poder es muy limitado y está en manos de las diversas milicias y clanes armados. Medios italianos aseguraron que la patrullera que atacó al 'Ocean Viking' habría sido entregada en 2023 por el Ejecutivo de Roma a uno de esos grupos, que controlan las costas del país para tratar de frenar los flujos migratorios a cambio de las ayudas europeas.

«Nos hemos puesto en contacto con las autoridades libias competentes en mérito a este incidente para aclarar los hechos», ha declarado este martes Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea. «Ahora les espera a ellas aclarar lo sucedido», ha señalado, sin querer especificar cuál puede ser la respuesta de Bruselas ante el ataque al 'Ocean Viking', un barco de bandera noruega aunque fletado por una ONG de la Unión Europea, como es la francesa Sos Méditerranée.

Sergio Scandura, responsable de comunicación de esta organización, ha considerado que el ataque fue «deliberado» contra la tripulación y los 87 inmigrantes que habían sido salvados en aguas internacionales y que se encontraban entonces a bordo del buque. Los disparos, que se prolongaron durante 20 minutos, se realizaron «a la altura de una persona» y pretendían dañar el instrumental que se utiliza en el barco para realizar las operaciones de socorro, navegar y poder comunicarse. Cuando comenzó el tiroteo los socorristas «se tiraron al suelo» para tratar de evitar las balas mientras que los inmigrantes fueron puestos a salvo dentro de un contenedor metálico. A juicio de Scandura fue «un milagro» que nadie resultara herido.