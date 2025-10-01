El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una de las manifestaciones convocadas por el Gen Z 212. AFP

Así es Gen Z 212, el grupo de jóvenes que pone en jaque a la monarquía marroquí

Este enigmática agrupación está detrás de las manifestaciones que critican los gastos de la organización del mundial de fútbol en un país con grandes déficits en educación y sanidad

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:51

Hasta aquí hemos llegado. Es lo que han pensado los miles de jóvenes que desde este fin de semana exhiben en las calles de Marruecos ... su descontento con la pésima situación económica y social por la que atraviesa el país. ¿Cómo lo están haciendo? A través de Gen Z 212, un movimiento nuevo que parece vertebrar todas las protestas hacia el régimen magrebí, algo que no sucedía desde que la Primavera Árabe de 2010 revolucionó a las naciones del norte de Africa. ¿Pero quienes son los integrantes de este enigmático grupo de presión y por qué se han levantado ahora para alzar su voz contra la autoridad alauí?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes
  8. 8

    Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es Gen Z 212, el grupo de jóvenes que pone en jaque a la monarquía marroquí

Así es Gen Z 212, el grupo de jóvenes que pone en jaque a la monarquía marroquí