El Euromillones del martes: comprobar resultados del 2 de septiembre
El deslizamiento de tierras ha dejado más de mil muertos en las montañas de Darfur, Sudán. EFE

1.000 muertos y un superviviente tras un corrimiento de tierras en Sudán

El desprendimiento se ha producido como consecuencia de las lluvias de la semana pasada en una zona montañosa de difícil acceso que está controlada por los rebeldes

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:14

Más de 1.000 personas han muerto como consecuencia de un corrimiento de tierras que ha arrasado una aldea de Sudán. El pueblo de Tersin, ... en la región de Darfur, en las montañas de Jebel Marra -las más altas del país-, ha perdido la práctica totalidad de su población. Mujeres, hombres y niños han fallecido en una tragedia que ha dejado un único superviviente, del que la Unión Africana (UA) ha afirmado que «su resiliencia inspira respeto y esperanza».

