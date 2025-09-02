1.000 muertos y un superviviente tras un corrimiento de tierras en Sudán

Más de 1.000 personas han muerto como consecuencia de un corrimiento de tierras que ha arrasado una aldea de Sudán. El pueblo de Tersin, ... en la región de Darfur, en las montañas de Jebel Marra -las más altas del país-, ha perdido la práctica totalidad de su población. Mujeres, hombres y niños han fallecido en una tragedia que ha dejado un único superviviente, del que la Unión Africana (UA) ha afirmado que «su resiliencia inspira respeto y esperanza».

Todo apunta que la causa detrás de esta catástrofe son las fuertes precipitaciones registradas en la última semana de agosto, que habrían provocado el desprendimiento del terreno el pasado domingo. La localidad afectada habría quedado completamente sepultada, con una única persona que ha conseguido salir con vida, según el comunicado del grupo rebelde Movimiento de Liberación de Sudán (MLS) en su página web.

La organización insurgente ha expresado su «profunda tristeza» por el triste suceso, a la par que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional (Naciones Unidas, organizaciones regionales e internacionales), apelando a la «conciencia humana», para solicitar ayuda para recuperar los cuerpos del millar de víctimas enterrados bajo el lodo y los escombros. «Esto va más allá de nuestras capacidades», reconoce el MLS, que ha calificado el deslizamiento de tierra como «masivo y devastador».

La ONU, junto a otros socios humanitarios, ha atendido la petición de auxilio y ha anunciado que intentará enviar asistencia a los damnificados. Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha explicado en que esta región montañosa es ahora «refugio» para familias que «huyen de la violencia», pero es «prácticamente inaccesible». Por ello, ha subrayado la «urgente necesidad» de incrementar el despliegue humanitario.

Sekitar 1000an orang diperkirakan tewas akibat longsor (karena hujan deras) yg menimpa satu desa, Tersin, Sudan, 31 Agustus. Ditemukan cuma 1 orang yg selamat. Desa Tersin sendiri terkubur total.



Turut berduka cita utk Sudan 🙏 pic.twitter.com/JR2g5m5L2j — Herriy Cahyadi (@herricahyadi) September 2, 2025

El movimiento ha publicado imágenes de los habitantes buscando víctimas en un enorme flujo de lodo y rocas en un valle rodeado de altas montañas. Otras publicaciones en redes sociales muestran la aldea de Tersin sepultada bajo una grusa capa de barro, árboles arrancados de raíz y vigas destrozadas.

Deeply saddened by the tragic landslide in central Jebel Marrah Darfur region, that claimed the lives of the entire community of Tersin village. Our thoughts and prayers are with the families and all affected by this devastating loss. pic.twitter.com/bX8tGBUCZV — Drar Adam Drar (@draradam1) September 1, 2025

Cabe recordar que Sudán se encuentra inmerso en una sangrienta guerra civil que estalló hace tres años entre el ejército estatal y la organización paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El conflicto bélico ha sumido al país africano en una de los peores crisis humanitarias. Los enfrentamientos se han cobrado la vida de más de 40.000 personas, han obligado a más de 14 millones de ciudadanos a huir de sus hogares -10 millones de de desplazados dentro de Sudán y otros cuatro millones al extranjero- y ha dejado a algunas familias comiendo hierba en un intento desesperado por sobrevivir mientras la hambruna azotaba varias partes del país. El MLS controla algunas de estas zonas montañosas, a pesar de que generalmente se ha mantenido fuera de los combates, por lo que cientos de familias se habían refugiado en este área para escapar del fuego cruzado.

La contienda ha estado marcada por graves atrocidades, como asesinatos y violaciones por motivos étnicos, según han denunciado la ONU y organizaciones de derechos humanos. La Corte Penal Internacional aseguró que estaba investigando presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En abril de 2023 una lucha de poder entre el jefe del ejército, Abdel Fatah al Burhan, y el comandante de las FAR, su exsubalterno Mohamed Hamdan Daglo, desató la guerra. Las tropas de Burhan han recuperado este año el control del centro del país, mientras las fuerzas rebeldes resisten en gran parte de Darfur y de Kordofan, en el sur. La Unión Africana (UA) ha reclamado este martes a las partes implicadas en el conflicto en Sudán que lleven a cabo un alto el fuego para facilitar la entrega de ayuda a las víctimas del corrimiento de tierras.