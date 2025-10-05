Vuelven los cursos para formar a un Ermua cardiosaludable En octubre se formará a más población 'rescatadora' voluntaria buscando consolidar la red local de Ciudad Cardioprotegida

En anteriores campañas la formación se practicó y exhibió en la jornada del 'Bihotz Eguna'.

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 5 de octubre 2025, 23:32

El municipio de Ermua ofrece una nueva oportunidad para que la ciudadanía adquiera conocimientos básicos de actuación ante un paro cardiaco, con el fin de reforzar el proyecto 'Ermua, Ciudad Cardio protegida'. La iniciativa busca la integración de nuevos voluntarios en la red de personas rescatadoras del municipio y la actualización de los ya formados desde su constitución en 2021.

Este esfuerzo se enmarca en la meta de fomentar una conciencia social activa para responder eficazmente en situaciones críticas, destacando que la implicación ciudadana es fundamental para salvar vidas a través de la formación en técnicas de primeros auxilios.

El plazo de inscripción para las sesiones formativas ya está abierto, y las personas interesadas pueden apuntarse llamando al 943 170 220, a través del código QR que estará disponible en la cartelería anunciadora de la actividad.

Las sesiones formativas sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibrilador se llevarán a cabo en la segunda quincena del mes de octubre en Izarra Centre.

Dos tipos de sesiones para diferentes 'rescatadores'

Se han planificado dos tipos de sesiones. Por un lado, para la población que ya forma parte de la red de rescatadores, se ofrecerá una sesión de 2 horas de refresco y actualización de conocimientos, con un grupo de mañana el día 31 de octubre –de 9.00 a 11.00 horas– y cuatro grupos de tarde los días 27, 28, 29 y 30 de octubre –de 17.00 a 19.00 horas–. Para aquellas personas nuevas que deseen formarse y unirse al grupo, se ofrecerá una sesión de 3 horas de duración, con cuatro grupos disponibles en horario de tarde –de 17.00 a 20.00 horas– los días 20, 21, 22 y 23 de octubre.

Desde 2021, Ermua cuenta con una red de 22 aparatos desfibriladores operativos las 24 horas del día, los 365 días del año, que complementan la labor de la red de más de doscientas personas voluntarias que han recibido formación para el uso de estos dispositivos.

El objetivo final es acercar los conocimientos básicos a personas de todas las edades para que sepan cómo actuar en los primeros minutos de una emergencia, asegurando una respuesta rápida y coordinada ante una parada cardíaca.

