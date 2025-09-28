Las viviendas de Ermua están entre las más pequeñas de Euskadi El crecimiento demográfico de los años 70 y 80 y la orografía de la villa son factores a tener en cuenta al analizar estos datos

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

Un estudio reciente del Eustat revela que Ermua se encuentra en una de las posiciones más bajas de Euskadi en cuanto a la superficie media de sus viviendas. El año pasado, los pisos de Ermua contaban con una media de 72,60 metros cuadrados. El municipio ocupa el puesto 249 de la lista de 251 localidades del Instituto Vasco de Estadística.

Esta cifra contrasta con la de los municipios vecinos. Por ejemplo, Eibar se sitúa en el puesto 241 con una media de 76,60 metros cuadrados. Durango se encuentra bastante más arriba en la lista, en el puesto 205, con 87,20 metros cuadrados de media. La diferencia es aún más notable con la localidad vecina de Mallabia, que ocupa el puesto 16 del ranking con una media de 160,20 metros cuadrados por vivienda, lo que se explica por la gran cantidad de caseríos con los que cuenta en sus barrios.

La superficie reducida de las viviendas en Ermua se relaciona directamente con su alta densidad de población. Con 2.411,57 habitantes por kilómetro cuadrado en 2024, el municipio tiene una densidad muy superior a la media de Euskadi –305,8 habitantes por kilómetro cuadrado– y Bizkaia –521 hab. por km2–. Sin embargo, en el entorno cercano, Durango supera a Ermua con una densidad de 2.789 habitantes por kilómetro cuadrado.

Orografía complicada

La alta densidad poblacional no es un fenómeno nuevo en Ermua, y es la consecuencia directa del vertiginoso crecimiento demográfico de mediados del siglo XX, así como de su particular orografía. El municipio está encerrado en un valle entre montes, lo que limita enormemente su expansión y concentra la población en un espacio muy reducido.

Por otra parte, según el estudio sociológico 'Las migraciones internas y su aportación al desarrollo de Ermua (1950-1975)', «entre 1960 y 1980, Ermua multiplicó su población por 16 y experimentó un crecimiento del 700% en su número de habitantes».

Este trabajo, publicado el año pasado a instancias del Ayuntamiento de Ermua con la colaboración del Gobierno Vasco, analiza los efectos de un proceso migratorio sin precedentes en el tejido social del municipio. En este análisis, a través de datos y testimonios, se puede entender la respuesta que dieron la sociedad y las instituciones de Ermua a la crisis potencial que supuso este fenómeno, y cómo ese pasado ha moldeado la situación actual de la villa.

Gran densidad de población

En 2011, los datos del Eustat ya mostraban que la densidad de población de Ermua era ocho veces mayor que la del Duranguesado y Euskadi, y cinco veces superior a la de Bizkaia. Esto influía en la densidad de viviendas en el suelo residencial, que en aquel año alcanzaba las 123 viviendas por hectárea en Ermua. En contraste, el Duranguesado tenía 3,5 veces menos viviendas en la misma superficie –35 pisos por hectárea–, y Bizkaia 2,7 veces menos –aproximadamente 45 hogares por hectárea–.

