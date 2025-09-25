La restricción al tráfico de Ermua es «un logro vecinal», según la plataforma de la Variante El colectivo celebra la medida pero lamenta la tardanza y el alcance limitado de la misma

Imagen de una de las manifestaciones convocadas por la plataforma en la villa.

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

La plataforma ciudadana Ermuko Saihesbidea -¡Variante Ya! ha celebrado el anuncio de que el Ayuntamiento de Ermua aprobará restricciones al tráfico pesado, una medida que consideran un gran paso adelante tras años de lucha vecinal.

El colectivo destaca que la proposición de la totalidad de la corporación «parte de las propuestas que la plataforma viene elaborando desde 2023» y son «fruto de la movilización ciudadana». No obstante, critican la tardanza de las instituciones, ya que, según señalan, la medida podría haberse implementado en 2018, cuando se finalizó el tramo sur de la Variante.

Este grupo ciudadano lamenta que la propuesta final sea menos restrictiva que la que ellos presentaron en febrero de 2023 en las Juntas Generales de Bizkaia. En particular, critican que las restricciones en el caso de Goitondo sean solo nocturnas y en un horario muy limitado –de 22.00 a 8.00 horas–.

Además, el colectivo recuerda que la medida llega «tras diversas negativas por parte de las instituciones». La más reciente provino de la Diputación Foral de Bizkaia, que en junio desaconsejó una propuesta a través de un informe que la plataforma calificó de «sesgado y dirigido a justificar el rechazo».

La plataforma considera que la presión popular de los últimos dos años y medio ha sido clave para que el Ayuntamiento finalmente apruebe la restricción.

Temas

Tráfico

Ermua