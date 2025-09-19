«Como el resto de los grupos tenían ese nivelazo, no lo veíamos claro»

Xara, en la imagen en el concierto de Ermua, se distinguió por su variedad en los temas.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 19 de septiembre 2025

Xara –Jara en asturiano– es una planta con profundas raíces ibéricas, conocida por sus usos curativos y por florecer en mayo, llenando los campos de color y perfume. Inspirados, precisamente, por esa alegría, optimismo y pasión, los músicos Irene Vioque (violín), Guillermo Zumajo (flautas y whistle), Víctor Álvarez (gaita y flautas) y Alex Delgado (guitarra) decidieron adoptar este nombre para su grupo.

A pesar de un cambio provisional de última hora en su formación, donde Julio Rodríguez, con su bouzouki, sustituyó a Alex Delgado, la banda logró alzarse con el primer puesto en el festival Folkez Blai de Ermua. Este grupo, especializado en la música tradicional del arco atlántico, venía de ganar también este año el Concurso Runas del Festival Internacional do mundo celta de Ortigueira. Hablamos con su violinista.

–¿Qué tal la experiencia?

–Folkez Blai es alucinante. Estamos supercontentos con la organización, el cuidado que nos han dado, los técnicos y con el público. Nosotros esperábamos bastante menos. Hubo gente bailando, aplaudían con los temas... Había muy buen ambiente.

–¿Qué es lo que creen que les dio el primer premio?

–Que al final conseguimos animar al público y nuestro repertorio era variado, tocaba bastantes palos y teníamos la posibilidad de conectar con más gente, en el sentido de que igual, lo que no me gusta a mí, te puede gustar a ti. Había un poco de todo. Aunque todavía seguimos procesando el haber ganado, porque al ver que el resto de grupos eran tan buenos y de tanto nivel, no asumíamos que teníamos posibilidades.

Un cambio de última hora

–Cada uno de ustedes proviene de ámbitos musicales diferentes. Sus temas son muy diversos?

–Puede ser. Cada uno teníamos una vertiente y decidimos ponerla en común, por lo que Xara es una mezcla de diferentes músicas. Teníamos muchas ganas de crear algo y de compartir esa música.

–Tuvieron que dejar a su guitarrista Alex a última hora y los acompañó el bouzoukista Julio. Salió bien el cambio.

–Tuvimos que ensayar como pudimos. El primer ensayo juntos fue la mañana del concierto en Ermua. Habíamos practicado cada uno en casa. No habíamos podido ensayar los cuatro juntos, al cien por cien. Cada uno nos lo curramos mucho, pero no podíamos juntarnos. La mañana anterior al concierto fue un milagro, porque pudimos ensayar todos juntos y repasar las entradas y los cambios, repasar algunos matices, y fue bien, pero como el resto de los grupos tenían ese nivelazo no lo veíamos claro. Y salió bien.

–¿Qué proyectos tienen de cara al futuro?

–Grabar varios temas para subirlos a plataformas para ser accesibles a la gente. Todavía es pronto para un disco al uso.

–También les vendrán bien este tipo de festivales como Folkez Blai para promocionarse.

– Justo. Está muy bien que en estos festivales tengamos un altavoz que apoye a grupos pequeños que todavía no tenemos tanta repercusión. Hacemos amigos.

–Dicen que hay muy buen rollo entre los grupos participantes.

–Sí. Nosotros cenamos con otro grupo al que conocíamos y hubo muy buen ambiente. Hay mucho compañerismo. Al final, no lo veíamos realmente como una competición, sino que era más bien compartir y disfrutar de la música de los demás y de la nuestra propia. Ha sido una muy buena experiencia, en el escenario, con el resto de los grupos y con el público.

