La plataforma en favor de la Variante apuesta por la ciudadanía para liderar las movilizaciones

La plataforma ciudadana 'Ermuko Saihesbidea – ¡Variante Ya!' ha calificado de «intolerable» el nuevo retraso de la variante de Ermua, cuya fecha de inicio del tramo de Urtia se pospone un año, según han confirmado en Juntas Generales de Bizkaia esta semana, hasta finales de 2026. Ante este aplazamiento —que la propia plataforma ya había advertido en septiembre—, y pese a que durante días precedentes se han mantenido reuniones, la agrupación ha tomado la decisión de rechazar la propuesta del Ayuntamiento de realizar movilizaciones conjuntas.

En principio, la plataforma apuesta por continuar con su agenda propia y decidir en asamblea abierta «cuándo se convocan las movilizaciones y cómo». «En esas asambleas y en las movilizaciones podrá participar quien quiera, como hasta ahora», pero no creen que las decisiones sobre las movilizaciones tengan que tomarlas las propias instituciones, «ya que son quienes han causado el retraso, no solo ahora sino en los últimos años».

Este colectivo lamenta el «silencio» de las instituciones ante el incumplimiento de plazos y concluye que, una vez más, «será la gente la que lidere las movilizaciones y no los grupos políticos que gobiernan».

«PNV y PSOE han vuelto a engañar al pueblo de Ermua»

'¡Variante Ya!' asegura que las instituciones, gobernadas por PNV y PSOE, «han vuelto a engañar al pueblo de Ermua» y critican duramente su política de infraestructuras, que prioriza «grandes obras» con rechazo social, como el túnel subfluvial, mientras se postergan proyectos «esenciales» y de gran demanda ciudadana.

Con este nuevo aplazamiento, el proyecto acumula ya más de dos décadas de reivindicación.

