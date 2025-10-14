El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los concejales ermuarrras entregaron una placa conmemorativa del hermanamiento en el interior de la biblioteca Miguel Ángel Blanco. P.P.

El Partido Popular local visita Ceuta en memoria de Miguel Ángel Blanco

El recuerdo al concejal asesinado por ETA ha servido como símbolo de unión y hermanamiento entre ambos municipios

Ainhoa Lasuen

Ermua

Martes, 14 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El Partido Popular de Ermua realizó este fin de semana una visita institucional a Ceuta, en un emotivo encuentro marcado por el hermanamiento y el recuerdo al concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. La delegación ermuarra fue recibida en el Palacio de la Asamblea por el Jefe de Gabinete del presidente Juan Vivas, Pablo García, junto a Alejandro Ramírez, Eduardo Ayala y otros miembros del Partido Popular de Ceuta.

Durante el encuentro, el PP de Ermua, representado por los dos concejales de la corporación local, Javier Sánchez y Mónica Martín-Lorente, entregó una placa conmemorativa como símbolo de amistad y unión entre ambas formaciones.

Posteriormente, los representantes de Ermua visitaron la biblioteca Miguel Ángel Blanco, donde depositaron una segunda placa en homenaje al concejal, asesinado en 1997. «Ver su nombre en un lugar donde la cultura mantiene viva la libertad nos llena de orgullo y emoción», destacaron los concejales ermuarras.

La jornada sirvió para estrechar lazos y compartir conversaciones sobre proyectos comunes, deporte y valores. Ambas agrupaciones coincidieron en la importancia de mantener viva la memoria de Miguel Ángel Blanco como referente de libertad, democracia y convivencia.

Ceuta y Ermua, han quedado unidas, por lo tanto, por la memoria de Miguel Ángel Blanco. «Su legado sigue iluminando el camino hacia una sociedad libre y en paz», expresan desde el PP.

