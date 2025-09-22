Laia Lombraña, Elsa Verguizas y Cristina Sánchez ganan el premio de 'Bookface' El concurso organizado por la biblioteca municipal ha recibido en su cuarta edición veintitrés fotografías en sus tres categorías

Ainhoa Lasuen Ermua Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06

La biblioteca municipal ha hecho públicos los nombres de las ganadoras de la cuarta edición de Bookface, un ingenioso concurso que combina la creatividad, la fotografía y la lectura.

La iniciativa ha recibido un total de 23 fotografías en las tres categorías establecidas según la edad de los participantes.

El concurso consistía en tomarse una fotografía en la que el rostro de la persona se fusionara de forma natural con la portada de un libro, permitiendo el uso libre de atrezo y composición para lograr el efecto deseado. Las imágenes se enviaron a la biblioteca municipal por correo electrónico o whatsapp para después ser seleccionadas por el jurado del concurso.

Las ganadoras, que destacaron por su originalidad y la calidad de sus composiciones, según fuentes de la biblioteca, son Laia Lombraña en la categoría de menores de 14 años; Elsa Verguizas en la de 15 a 40 años, y Cristina Sánchez en la de mayores de 41 años.

Cada una de estas ermuarras será recompensada con un premio que celebra su pasión por la cultura: un lote de libros y dos entradas para un espectáculo entre los que ha programado el Ermua Antzokia en sus instalaciones hasta final de año.

