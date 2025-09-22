El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La fotografía de Elsa Verguizas fue una de las ganadoras. Ayto.

Laia Lombraña, Elsa Verguizas y Cristina Sánchez ganan el premio de 'Bookface'

El concurso organizado por la biblioteca municipal ha recibido en su cuarta edición veintitrés fotografías en sus tres categorías

Ainhoa Lasuen

Ermua

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06

La biblioteca municipal ha hecho públicos los nombres de las ganadoras de la cuarta edición de Bookface, un ingenioso concurso que combina la creatividad, la fotografía y la lectura.

La iniciativa ha recibido un total de 23 fotografías en las tres categorías establecidas según la edad de los participantes.

El concurso consistía en tomarse una fotografía en la que el rostro de la persona se fusionara de forma natural con la portada de un libro, permitiendo el uso libre de atrezo y composición para lograr el efecto deseado. Las imágenes se enviaron a la biblioteca municipal por correo electrónico o whatsapp para después ser seleccionadas por el jurado del concurso.

Las ganadoras, que destacaron por su originalidad y la calidad de sus composiciones, según fuentes de la biblioteca, son Laia Lombraña en la categoría de menores de 14 años; Elsa Verguizas en la de 15 a 40 años, y Cristina Sánchez en la de mayores de 41 años.

Cada una de estas ermuarras será recompensada con un premio que celebra su pasión por la cultura: un lote de libros y dos entradas para un espectáculo entre los que ha programado el Ermua Antzokia en sus instalaciones hasta final de año.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laia Lombraña, Elsa Verguizas y Cristina Sánchez ganan el premio de 'Bookface'

Laia Lombraña, Elsa Verguizas y Cristina Sánchez ganan el premio de &#039;Bookface&#039;