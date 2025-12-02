El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La juventud ermuarra disfrutó en el acto de entrega de premios. AYTO.

La juventud ermuarra se vuelca en 'Beldur Barik 2025' con 20 vídeos

El festival fomenta la elaboración de audiovisuales que promuevan entre el alumnado la igualdad y prevengan el machismo

Ainhoa Lasuen

Ermua

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

El festival anual enmarcado en las actividades del 25-N y celebrado en la sala Ermua Antzokia fue el escenario para la entrega de los cinco premios del concurso local 'Beldur Barik 2025'.

Este certamen, concebido como un programa dirigido a prevenir la violencia sexista entre la juventud, tiene como objetivo principal suscitar la reflexión y el debate en la población joven para transformar una sociedad machista en una sociedad más igualitaria. El concepto 'Beldur Barik' se define como una actitud de respeto, libertad, autonomía, corresponsabilidad y exclusión de la violencia, mostrando cómo chicas y chicos afrontan las situaciones de desigualdad.

En esta edición, se han presentado 20 vídeos a concurso. Manteniendo la categoría especial debido al alto número de trabajos presentados, la sección de quinto y sexto curso de Primaria seleccionó a tres grupos, cada uno premiado con un cheque de 100 euros para gastar en el comercio local.

Los audiovisuales galardonados fueron 'Abentura berriak' del alumnado de quinto B de San Lorenzo, 'Amaiera berri bat' y 'Niri ere gustatzen zait', ambos del alumnado de sexto D y sexto B, respectivamente, de Anaitasuna Ikastola.

Por su parte, en la categoría de 12 a 16 años, se premió a dos grupos, recibiendo cada uno un cheque de 300 euros también para consumir en el comercio local.

Los vídeos ganadores de esta categoría fueron 'Mikromatxismoak' y 'Apustua', ambos presentados por alumnado del centro San Pelayo.

