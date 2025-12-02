La juventud ermuarra se vuelca en 'Beldur Barik 2025' con 20 vídeos El festival fomenta la elaboración de audiovisuales que promuevan entre el alumnado la igualdad y prevengan el machismo

La juventud ermuarra disfrutó en el acto de entrega de premios.

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 2 de diciembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

El festival anual enmarcado en las actividades del 25-N y celebrado en la sala Ermua Antzokia fue el escenario para la entrega de los cinco premios del concurso local 'Beldur Barik 2025'.

Este certamen, concebido como un programa dirigido a prevenir la violencia sexista entre la juventud, tiene como objetivo principal suscitar la reflexión y el debate en la población joven para transformar una sociedad machista en una sociedad más igualitaria. El concepto 'Beldur Barik' se define como una actitud de respeto, libertad, autonomía, corresponsabilidad y exclusión de la violencia, mostrando cómo chicas y chicos afrontan las situaciones de desigualdad.

En esta edición, se han presentado 20 vídeos a concurso. Manteniendo la categoría especial debido al alto número de trabajos presentados, la sección de quinto y sexto curso de Primaria seleccionó a tres grupos, cada uno premiado con un cheque de 100 euros para gastar en el comercio local.

Los audiovisuales galardonados fueron 'Abentura berriak' del alumnado de quinto B de San Lorenzo, 'Amaiera berri bat' y 'Niri ere gustatzen zait', ambos del alumnado de sexto D y sexto B, respectivamente, de Anaitasuna Ikastola.

Por su parte, en la categoría de 12 a 16 años, se premió a dos grupos, recibiendo cada uno un cheque de 300 euros también para consumir en el comercio local.

Los vídeos ganadores de esta categoría fueron 'Mikromatxismoak' y 'Apustua', ambos presentados por alumnado del centro San Pelayo.

