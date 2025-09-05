El Instituto de F.P. Ermua-Mallabia consolida su apuesta por la formación dual El centro educativo, que comienza hoy sus clases, ha cubierto todas las plazas en sus tres especialidades

El Instituto Municipal de Formación Profesional Inicial de Ermua-Mallabia ha dado inicio al actual curso con un éxito rotundo, cubriendo el cien por cien de sus plazas. Además, este centro afianza este año lectivo su creciente apuesta por la formación dual en empresa, que se inició en el ejercicio pasado para sus estudiantes de primer curso y que se ha consolidado como un pilar fundamental en la educación de su alumnado.

La demanda actual ha superado con creces la oferta educativa de Formación Profesional Inicial, con más de 64 solicitudes para 41 plazas en sus tres especialidades, dejando una lista de espera para futuras vacantes.

La inclusión de la formación dual desde los primeros cursos, en línea con la Ley 6/2022 de ordenación de la F.P., representa un salto cualitativo en la preparación de sus estudiantes. El curso pasado, siendo el primero con esta metodología, casi la mitad del alumnado de primer curso ya pudo realizar sus prácticas en empresas y talleres de la zona, una cifra que demuestra la rápida y productiva implantación de este modelo.

Para aquellos estudiantes que no cumplieron con los requisitos del Gobierno Vasco para la incorporación laboral -como la edad o la documentación-, el instituto diseñó un plan alternativo. Estos jóvenes pusieron en práctica sus competencias técnicas dentro del propio centro, desarrollando proyectos que no solo mejoraron las instalaciones, sino que también ofrecieron servicios de peluquería a la comunidad local, demostrando la versatilidad de este enfoque formativo.

Las clases han comenzado hoy de forma intensiva, en horario de 8.00 a 14.30 horas, para todo el alumnado. Ayer, el equipo directivo se reunió con las familias de los y las nuevas estudiantes para presentarles los aspectos organizativos y el día a día del centro.

Además del currículo oficial, el instituto mantiene su compromiso con el proyecto socioeducativo y el modelo de aprendizaje-servicio que ya es habitual en el citado instituto. Como consecuencia, el alumnado participará en una quincena de actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Ermua, y desde los talleres se seguirán impulsando proyectos que presten servicios a la comunidad. Esta estrategia de aprendizaje, muy bien valorada por toda la comunidad educativa -responsables educativos, familias y estudiantes-, seguirá siendo una dinámica central en el funcionamiento del instituto.