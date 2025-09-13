Hiru Txikiak vuelve el próximo sábado a coronar sus tres cimas La competitividad y la deportividad se dan la mano en esta prueba que reúne 750 deportistas, el 55% de ermuarras

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

La cuarta edición del Hiru Txikiak Trail está lista para llenar de deporte y ambiente festivo los montes de Ermua el próximo sábado, 20 de septiembre. El evento, organizado por el colectivo local Artarrai Mendi Taldea, ha demostrado ser un verdadero éxito, atrayendo a 750 deportistas, de los cuales el 55% son ermuarras. Este notable porcentaje de participación local subraya el arraigo de la prueba en el municipio.

Otro dato destacado es la alta participación femenina, con un 25% de las inscripciones, una cifra poco común en este tipo de carreras. El trail juvenil también registra un gran interés, con 32 jóvenes inscritos este año.

La organización se muestra sorprendida por la masiva colaboración y el entusiasmo que despierta la carrera en la villa. «Tenemos al pueblo entero volcado, el monte a tope de gente y se ve que para muchos y muchas ermuarras este es un reto, lo cual es buenísimo para el pueblo», señalan.

Este éxito no sería posible sin ayudantes, una pieza clave en el engranaje del evento. «Cada vez se hace mayor la carrera gracias al trabajo de todas las personas voluntarias que nos facilitan mucho el trabajo y que además repiten cada año y saben qué hacer. Sin estas personas la carrera no sería posible», recalcan los organizadores, que también agradecen la colaboración de la hostelería local y el Ayuntamiento.

Detalles del recorrido

Los deportistas que participen en la modalidad de marcha partirán, a las 8.00 horas, desde la calle San Pelayo, frente a la plaza del mercado. Los corredores del trail o carrera saldrán, a las 9.00 horas, desde el mismo punto. Ambas modalidades cubrirán un recorrido de 42 kilómetros, ascendiendo los montes de Oiz, Urko y Egoarbitza.

El trail juvenil, por su parte, tendrá un recorrido de 12 kilómetros que comenzará en la presa de Aixola. Un autobús les llevará a la línea de salida, partiendo, a las 10.15 horas, desde la parada de Agirre Kirolak.

Gastronomía y música

La Hiru Txikiak Trail no es solo una prueba deportiva, sino también una jornada festiva. La Asociación Gastronómica Lobiano preparará varias paellas para todos los participantes, quienes recibirán un plato gratuito tras la carrera. El público en general también podrá adquirir tickets para disfrutar de la paella en la plaza de San Pelayo.

Como novedad, este año se instalará una 'feria del corredor' con puestos de productos relacionados con el mundo del trail.

Para cerrar la jornada, el grupo Eirband, compuesto por músicos de Eibar y Ermua, ofrecerá un concierto de versiones, de 19.00 a 21.00 horas, en la plaza de San Pelayo.

