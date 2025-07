«Me gusta la cantidad de cosas que se pueden hacer en la calle en fiestas»

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 20 de julio 2025, 21:29 Comenta Compartir

El próximo jueves 24 de julio, la villa de Ermua se prepara para dar inicio a sus fiestas patronales con el tradicional 'txupinazo', y este año el honor de encender la mecha recae en el actor Alain Kortazar.

Su elección como 'txupinero 2025' es el motivo principal de la conversación que mantenemos a continuación con una figura que ha dedicado su vida al mundo de las artes escénicas.

Con 55 años de edad, y una carrera que comenzó a los 19, Kortazar ha vivido y respirado teatro, «sin contar 3 meses que trabajé de heladero y la sustitución que le hice a Nerea para que tuviera vacaciones en el bar Infreñu», confiesa reconociendo haber entregado su existencia a las tablas.

Entre sus papeles más destacados y queridos por él figura el de Bernarda Alba, que interpretó con gran éxito en el espectáculo 'Anda Jaleo' por escenarios de Argentina, Madrid y también en Ermua.

Aquel joven de 19 años que viajó a Madrid para labrarse un futuro en la actuación nunca ha parado. Además de sus éxitos en el escenario, fue director del Taller Municipal de Teatro de Ermua durante varios años. Recientemente, el público le ha visto en el Ermua Antzokia con su obra 'Lupe y Pantxo', con la que sigue en activo. Su agenda no da tregua, ya que compagina su trabajo en anuncios publicitarios con la preparación de un proyecto musical, un monólogo y una nueva obra teatral.

Amante confeso de las fiestas de su pueblo natal, Alain regresa siempre a Ermua por estas fechas. Este año, sin embargo, lo hace con una emoción especial, ya que lanzará el 'txupinazo' que dará inicio a las 72 horas de fiesta de los cuatro días centrales de los 'Santiagos'.

– ¿Cómo se sintió cuando le llamaron para ser 'txupinero'?

– Me hizo mucha ilusión. Mola mucho.

– ¿Qué le ha dicho su familia cuando se ha enterado?

– Lo primero en que pensé cuando me lo dijeron fue en mi madre. Se puso como una loca. Le tuve que decir que no dijera nada hasta que fuera oficial y en cuanto le dije que podía decirlo empezó a llamar por teléfono a gente de todas partes. ¡Con lo que le gustan a ella los 'Santiagos'!

«Vengo siempre en fiestas. Me encanta»

– Ahora vive en Madrid ¿Viene en fiestas?

– Siempre. Me encanta.

– ¿Qué es lo que más le gusta de los 'Santiagos'?

– Me gusta todo. La cantidad de cosas que se pueden hacer en la calle. Que hay teatro en la calle, música en la calle, comida en la calle. Hay de todo y se puede disfrutar de ello al aire libre. Siempre hay cosas muy interesantes, porque Patxi –técnico municipal de Cultura– se las arregla muy bien. Las cosas como son.

– ¿Y cuando era más jovencito?

– Lo mismo. Era salir a la calle y encontrarte siempre algo.

– ¿Tenía txaranga?

– Nunca me he vestido de txaranga. No sé porqué. Quizá porque yo siempre he tenido cuarenta cuadrillas y no me ha limitado a ninguna. Ahora me pasa también. Por la mañana estoy con una gente, a la tarde con otra y a la noche con otra.

«Hay sitio para todo el mundo»

– ¿Que les diría a los y las ermuarras para estas fechas festivas?

– Sobre todo que disfruten, que sean felices, que respeten, que toleren y que no se metan con nadie. Hay sitio para todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho y lugar y las fiestas son para pasarlo bien, no para enfadarse ni para molestar a nadie, ni para opinar que alguien no tiene derecho a estar donde estás tú o tonterías de esas.